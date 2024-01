Paratleta Vinicius Rodrigues é o 13º participante a deixar a Prova do Líder do BBB24

Depois de receber muito apoio nas redes sociais, Vinicius Rodrigues não aguentou e é o 13º participante a deixar a Prova do Líder do BBB24.

O paratleta foi eliminado da prova de resistência e agora só Pipocas estão na disputa, já que ele era o último Camarote por lá.

Alane, Deniziane, Marcus Vinicius, Matteus e Maycon seguem na prova, que começou na noite da última segunda-feira, dia 8.

Durante toda a disputa, Vinicius recebeu apoio na web, que considerou a competição desigual para o atleta, que tem uma prótese na perna. Durante o tempo em que estava na disputa, ele chegou a retirar a prótese, já que sentiu certa dificuldade em parte da competição.

Para quem não acompanhou, a prova consiste no seguinte: a cada rodada, o jogador tem uma bancada com botão. No telão, aparece a mensagem de início e o brother tem que apertar o botão assim que ouvir o sinal. Quem aperta antes é eliminado. O que aperta primeiro deve escolher um adversário para cumprir um desafio. O último a apertar também deve cumprir o mesmo desafio. Contudo, não se trata de uma disputa entre os dois. Basta cumprir a tarefa dentro do tempo determinado para continuar na prova, ou seja, apenas quem ultrapassa a contagem regressiva é eliminado. O último a deixar a prova... será o líder.

Na web, muitas pessoas se manifestaram:

Ei, Plin Plin, bora agilizar a acessibilidade nos estúdios do BBB, disse um.

Forte demais, deu seu nome, comemorou outro.

Parabéns Vini, você venceu muitos do que estão aí, apoiou mais um.

E você, está torcendo para quem?