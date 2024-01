Palmeiras goleia o União ABC-MS e está na 2ª fase da Copinha; Atlético-MG encaminha vaga

Atual bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras garantiu mais três pontos neste domingo e carimbou sua vaga na segunda fase da competição. Na Arena Barueri, o time paulista passou fácil União ABC-MS goleando por 4 a 0, mantendo 100% de aproveitamento em dois jogos pelo Grupo 24. Já o Atlético-MG venceu o Floresta-CE por 2 a 0 e teve sua classificação encaminhada no Grupo 18.

Em busca do tricampeonato inédito, o Palmeiras não encontrou resistência do União ABC. Ainda no primeiro tempo, Thalys abriu o placar. Na segunda etapa, Kauan Santos marcou um belo gol para ampliar. Estevão, grande nome da base do Palmeiras, marcou o terceiro de pênalti e Riquelme, em jogada individual, deu números finais à goleada. O resultado manteve o time na liderança do Grupo 24, com seis pontos, seguido do Oeste, que também avançou de fase, ao vencer mais cedo o Queimadense-PB pelos mesmos 4 a 0, com três gols de Nycollas.

Na última rodada os dois se enfrentam para saber quem ficará com a ponta da chave. União ABC e Queimadense deram adeus à Copinha e cumprem tabela.

Palmeiras e Oeste se juntaram a Athletico-PR, Grêmio, Ferroviária, São Paulo, Ceará, Atlético-GO, Fortaleza, Internacional, XV de Jaú, Fluminense, Criciúma, Sfera, Red Bull Bragantino, Cuiabá, Aster Brasil, Sport, Juventude, Santos, Água Santa, Portuguesa, Madureira, Ibrachina e Avaí que também estão garantidos na segunda fase da Copinha.

Na sede de Santana do Parnaíba, pelo Grupo 18, o Atlético-MG superou o Floresta por 2 a 0. Os gols foram marcados por Caio Ribas e Yan, um em cada tempo, e está com um pé na segunda fase. O time mineiro manteve seus 100% e atua pelo empate na última rodada, diante do SKA Brasil, segundo colocado com três pontos. O Floresta também tem três e aparece em terceiro. O Timon-MA é o lanterna, ainda sem pontuar, mas ainda tem chances matemáticas de classificação.

Confira os jogos deste domingo:

11h

CSA-AL 0 x 0 Vitória

12h45

Aster Brasil-SP 4 x 0 Cruzeiro-AL

União Suzano 1 x 2 Madureira-RJ

13h

Capivariano 2 x 1 Santa Cruz

Sfera-SP 1 x 0 Fast Club-MA

Red Bull Bragantino 2 x 1 Bahia

Taubaté 1 x 0 Patriotas-PR

Comercial Tietê-SP 1 x 3 Capital-DF

13h15

Ibrachina-SP 5 x 0 Picos-PI

14h45

União Mogi 1 x 2 Capita-TO

15h

Santo André 1 x 2 Sport

Água Santa 3 x 0 Remo

Portuguesa 2 x 1 Goiás

15h15

Ivinhema-MS 1 x 1 América-MG

Desportivo Brasil 3 x 0 Rio Branco-AC

Botafogo-SP 2 x 1 América-RN

Atlético Guaratinguetá 2 x 1 Joinville

Inter de Limeira 1 x 2 Cuiabá-MT

17h

SKA Brasil-SP 7 x 0 Timon-MA

Nova Mutum-MT 1 x 1 Cruzeiro

17h15

Nova Venécia-ES 0 x 7 Santos

17h45

Oeste 4 x 0 Queimadense-PB

19h15

Floresta-CE 0 x 2 Atlético-MG

20h

União ABC-MS 0 x 4 Palmeiras