Bruna Marquezine cai em Fernando de Noronha e fãs brincam: Engraçada até caindo

Bruna Marquezine é mais uma das celebridades que está aproveitando os dias de descanso com amigos em Fernando de Noronha. Na noite do último sábado, dia 6, uma página de fã da cantora compartilhou um vídeo onde ela aparece em cima de um palco, com um microfone em mãos.

Porém, algo inusitado acontece: a atriz acaba escorregando e cai no chão, achando tudo muito engraçado. E é claro que o jeitinho despojado e encantador dela não passou despercebido pelos fãs, né?

Na sessão de comentários, a web foi à loucura e se derreteu aos montes pela atriz:

Ela é sensacional. A bicha até caindo é encantadora.

Essa tem uma beleza natural. E ainda é engraçada até caindo.

Como é linda, Bru.

O que houve? Ela está bem? Essa menina vale ouro.

Gente, será que ela se machucou?