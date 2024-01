Halle Bailey anuncia nascimento do primeiro filho: Bem-vindo ao mundo, meu Halo

Alerta de mamãe nova na área! Na madrugada deste domingo, dia 7, Halle Bailey usou as redes sociais para anunciar nascimento de seu primeiro filho. O menino é fruto do relacionamento da cantora com DDG.

Em uma publicação no Instagram, a protagonista de A Pequena Sereia exibiu um clique em que aparece segurando a mãozinha do bebê, que usa uma pulseirinha de ouro com o nome Halo. Na legenda, a famosa se derreteu pelo recém-nascido:

Mesmo estando a poucos dias do início do Ano Novo, a melhor coisa que 2023 poderia ter feito por mim foi me trazer meu filho.. Bem-vindo ao mundo, meu Halo. O mundo está desesperado para conhecer você.

O namorado de Halle comentou:

Super mãe.

A mamãe de primeira viagem ainda ganhou uma mensagem de Nicki Minaj:

Bem-vindo à Terra, Halo. Nós estivemos esperando você. Parabéns, mamãe!