Sesc Verão começa hoje com ações inspiradas na Olimpíada de Paris

O Sesc Verão 2024 está com programação recheada. Este ano, o projeto chega à sua 29ª edição inspirada nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris e pelo slogan “Jogos Wide Open” (Jogos Abertos a Todos), explorando as práticas esportivas em ambientes de praia e urbanos. O objetivo é ampliar e fortalecer a cultura esportiva, democratizar o acesso às práticas, diversificar a oferta e apresentar opções de lazer à comunidade.

As atividades são gratuitas e contemplam as 42 unidades do Sesc no Estado de São Paulo. No Grande ABC, as duas unidades também terão ampla programação.

Em Santo André, as ações começam hoje e seguem até 4 de fevereiro.

SÃO CAETANO

A unidade do Sesc São Caetano utilizará o Espaço Verde Chico Mendes para realizar as atividades do projeto. Entre hoje e 4 de fevereiro o parque receberá: Recreação Esportiva (de 6/01 a 4/02); Aula Aberta de Breaking (terças e quintas de 9/01 a 1/02); Oficina de BMX (de 6 a 14/01); Apresentação de BMX Freestyle (13/01); Aula de Passinho (terças - de 9/01 a 6/02); Aula de Dança de Salão (sábados - de 6/01 a 3/02), além de Música e Circo (dias 6, 7, 13 e 14/01). A programação completa pode ser conferida no site www.sescsp.org.br.