Meneguelli volta à cena em S.Caetano para disputa eleitoral

Deputado federal por dois mandatos (1995-1999 e 1999-2003), ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e um dos fundadores da CUT (Central Única dos Trabalhadores) – que presidiu por 11 anos, de 1983 a 1994 –, Jair Meneguelli volta à cena político-eleitoral de São Caetano como pré-candidato do PT à Prefeitura no pleito de 2024. Esta não será a primeira vez que ele tentará chegar ao Palácio da Cerâmica, já que na eleição de 2000 entrou na corrida ao Paço, vencida por Luiz Olinto Tortorello, que disputava a reeleição e obteve 63.509 votos, equivalentes a 78,21% dos válidos.



O PT nunca foi protagonista na disputa pela Prefeitura de São Caetano, cidade considerada uma das mais conservadoras da região e cujo grupo liderado por Tortorello (morto em 2004) ainda domina a cena política no município. Ainda assim, Meneguelli acredita que o bloco formado pela Federação PT/PCdoB/PV tem condições de ‘brigar’ por bom resultado no ano que vem.



“Difícil toda eleição é, mas ninguém ganha antes da apuração dos votos, e vamos entrar para ganhar – aliás, ninguém entra para perder –, apesar das dificuldades. Com a federação a coisa muda um pouco de figura e a gente chega mais forte”, avaliou.



Embora seu nome já esteja colocado como pré-candidato a prefeito, Meneguelli argumenta que ainda é cedo para falar sobre a definição do nome que poderá compor a chapa como vice, e que isso deverá sair de um consenso entre as siglas que formam a federação. No momento, diz, as discussões giram em torno de formatar um programa de governo comum aos três partidos – e outros que podem engrossar o arco de alianças – e na composição de uma chapa forte de candidatos a vereador.



Peguntado sobre a decisão de voltar à cena eleitoral de São Caetano, o petista disse que “o partido me pediu para entrar na disputa e aceitei, até para tentar ajudar a alavancar o nome do PT na cidade, onde, apesar das dificuldades, sempre tivemos nosso espaço.”



E o sucesso da empreitada em 2024 passa também pelo desempenho do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), considera. “Claro que Lula está indo muito bem e pode ser um ponto forte para a gente. Em São Caetano, mais de 2.000 famílias recebem bolsa família, e tem também o fato de o governo federal já ter mandado cerca de R$ 160 milhões para obras e serviços públicos na cidade”, avaliou.



NO SESI

Após deixar a Câmara Federal, em fevereiro de 2003, Meneguelli assumiu a presidência do CN-Sesi (Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria), por meio de decreto sancionado pelo presidente Lula, que havia acabado de assumir para o primeiro mandato. Com isso, tornou-se o primeiro representante da classe trabalhadora a comandar a entidade des a sua criação, em 1º de julho de 1946.

Meneguelli foi o presidente que ficou mais tempo à frente do CN-Sesi na história da entidade. Sua trajetória de 12 anos no comando da instituição (2003-2015) ficou marcada pela execução de projetos ambientais e de inclusão sócio educacionais.