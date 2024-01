Sto.André prepara requalificação da Rua Coronel Oliveira Lima

A administração do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), vai requalificar o principal centro comercial da cidade, o Calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, em projeto que inclui a conclusão da construção da cobertura do corredor de compras.

A Prefeitura abriu licitação para contratar empresa que irá elaborar o projeto executivo que vai nortear as futuras obras de melhoria no local. A previsão de investimento no projeto é na ordem de R$ 3,9 milhões.

Conforme o objeto da licitação, a proposta deve contemplar cobertura em estrutura mista na Rua Coronel Oliveira Lima, melhoria e readequação da infraestrutura urbana e revitalização de espaço turístico e comercial, visando a melhoria na qualidade de vida e o desenvolvimento econômico na área central. A empresa terá um ano para formular o planejamento.

A concorrência foi aberta no fim do ano passado e os envelopes com as propostas devem ser abertos no dia 31 de janeiro.

“Estamos licitando o projeto executivo da Oliveira Lima e quero iniciar essa obra. Sei que será improvável eu entregar essa obra, mas quero iniciar a finalização do projeto completo, que foi pensado com o prefeito Celso Daniel (PT, morto em 2002), de sua cobertura. E que não é só a cobertura. Claro que a cobertura chama mais atenção, mas envolve toda uma requalificação urbana até a General Glicério. Hoje ela para no Edifício Quitandinha, na Monte Casseros. A gente quer estender e tirar do papel o projeto original”, afirmou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

A Rua Coronel Oliveira Lima se transformou no principal centro comercial de Santo André no início da segunda metade do século passado - antes, era uma rua com residências, pequenas fábricas e comércio. Nos anos 1970, começou a se consolidar como espaço econômico, tanto que a Prefeitura precisou impedir o tráfego de veículos na via.

A partir dessa decisão, a administração andreense começou a desenhar projetos para fazer da Rua Coronel Oliveira Lima um calçadão com qualidade para comerciantes e clientes. Em 1979, com projeto do renomado arquiteto do Grande ABC Jorge Bomfim (o mesmo que projetou o Paço Municipal de São Bernardo e o Fórum de Santo André), o calçadão foi inaugurado.

Já na década de 1990, outro importante artista contribuiu para embelezar a rua: Luiz Sacilotto emprestou seu olhar para a construção da cobertura e de piso, com desenhos inspirados em sua obra. O arquiteto Decio Tozzi foi responsável por coordenar a execução da obra, que foi entregue em 2000.

O planejamento inicial previa cobrir quase na totalidade o calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima. Atualmente a cobertura vai do trecho que inicia na Rua Monte Casseros e vai até a Rua Luis Pinto Fláquer.