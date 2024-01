Márcia Fu faz revelação sobre vida amorosa: - Eu não transo com ninguém, não tenho vontade

Márcia Fu abriu o jogo sobre sua vida amorosa em conversa com o Fofocalizando na quarta-feira, dia 3, e não faltou sinceridade em suas palavras! A finalista de A Fazenda 15 confessou que não faz sexo há mais de seis anos e que também não vê vontade. A ex-atleta disse que quer se dedicar à criação de seu filho, Gabriel, de 11 anos de idade.

- Não penso [em homem], sem chance por enquanto, deixa primeiro meu Gabriel estabilizar, eu sou muito mãezona, não sei te explicar, não quero amar ninguém, confessou.

Márcia ainda revelou que a última pessoa com quem fez sexo foi com o pai de seu filho:

- A última vez [que fiz sexo] foi há seis anos, quando separei do pai do Gabriel. Eu não transo com ninguém, não tenho vontade, eu gosto de dançar, dançar no queijo, isso eu gosto, mas não tenho tesão agora, revelou.

Ainda na entrevista, Fú falou sobre a influência de Marlene Mattos, sua empresária, em sua vida. Já que ela foi a responsável da ex-atleta ter aceitado o convite para participar do reality:

- Ela surgiu na minha vida um pouco antes do reality. Eles estavam procurando uma pessoa com meu perfil, que é exatamente o que você viu: brava, mentirosa, atrevida, uma velha levada, mas eu tenho o coração enorme, disse.

Hoje, Márcia é um fenômeno nas redes sociais pelos memes gerados enquanto participava de A Fazenda 15.