Feirão da Sabesp atinge a marca de 230 mil renegociações de débitos

O feirão ‘Acertando Suas Contas com a Sabesp’ já realizou 233 mil acordos, ultrapassando a estimativa inicial de 200 mil. Clientes de todas as cidades operadas pela empresa que desejam negociar seus débitos têm até 13 de janeiro para aproveitar as condições especiais disponibilizadas no mutirão.

Aqueles que forem regularizar suas contas, sejam dívidas recentes ou mais antigas, poderão ter até 100% de desconto nos valores de juros, atualização monetária e multas, além de possibilidade de parcelamentos dos débitos. Iniciada em novembro, a ação é voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto, seja na Capital, Grande São Paulo, Interior ou Litoral.

O feirão está sendo realizado em todos os postos oficiais de atendimento da Sabesp: canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais ou nas unidades móveis (para saber onde está a mais próxima de você, acesse o site www.sabesp.com.br, e clique no banner sobre o Feirão de negociação). O pagamento poderá ser feito via pix ou por meio de parcelamento direto com a Sabesp.

O objetivo da Sabesp é oferecer ao cliente a oportunidade de quitação da dívida com condições especiais, garantindo a continuidade dos serviços. Também será possível obter informações nas redes sociais da empresa.

Para esta edição, a companhia adaptou os canais de atendimento digitais para oferecer condições idênticas ao atendimento presencial, com parcelamento em até 36 vezes.