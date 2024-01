18 quinas da Mega da Virada são registradas no Grande ABC

Dezoito apostas do Grande ABC ficaram no quase na Mega da Virada, que sorteou R$ 588,9 milhões no domingo, mas também tiveram motivos para comemorar. Esses bilhetes acertaram cinco das seis dezenas e tiveram direito a receber, cada um, R$ 70 mil, segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio.

Somente Rio Grande da Serra não teve uma aposta que emplacou a quina. Somados todos os contemplados da região, cerca de R$ 1 milhão foi endereçado para sortudos do Grande ABC – sendo que, em Diadema, um bolão de 17 cotas levou R$ 490,6 mil.

Esse bolão foi registrado na Lotérica Esportiva Eldorado, que fica dentro do mercado Extra da Avenida Piraporinha. A aposta foi com 12 dezenas, o dobro da cota mínima da Mega Sena. O clima era de euforia no estabelecimento ontem pela manhã. Gerente da casa, Edson Padrinho disse nunca ter visto sua lotérica com aposta que atingisse esse valor.

“A sensação é de reconhecimento ao nosso trabalho, vendemos esperança. E já nos preparamos para estampar na fachada que esta é uma casa de sorte”, comenta o comerciante, com orgulho.

Segundo Padrinho, a suspeita é de que a sorte da maior quina de 2023 no Grande ABC tenha chegado justamente para funcionários de uma das empresas próximas. Ele contou que, até ontem, nenhum dos 17 ganhadores do bolão responsáveis pelas 12 dezenas que levaram praticamente a metade do valor garantido nas quinas da região voltou para agradecer ou deixar sequer uma caixinha simbólica à equipe.

“Um vencedor anterior (de outras Loterias da Caixa) volta toda semana para fazer apostas aqui. Mas, em termos de conquista, a única notícia que tive de um cliente sortudo foi que realizou o sonho de quitar a casa própria. E por isso julgo tão importante espalhar a notícia (por faixa e WhatsApp) de que fomos incluídos na Mega da Virada”, afirma.

A sorte também bateu a seis quilômetros de distância da Lotérica Esportiva Eldorado. A são-bernardense Eldorado Loterias, no espaço interno do Sonda Supermercados na Avenida Pereira Barreto – que, embora com mesmo nome, não pertence à mesma pessoa. Um bolão de 56 cotas e oito dezenas apostadas levou R$ 210,2 mil da quina.

O feito é grandioso até mesmo para Afrânio de Souza, que é proprietário do local coincidentemente desde a data de criação da Mega da Virada, em 2009. Com o tradicional sorteio, ele viu a arrecadação mensal do comércio dobrar no último dezembro. Pelos cálculos de Souza, só para este bolão vitorioso foram necessários pelo menos quatro jogos de oito dezenas.

“Como exemplo, em 20 anos de tentativas nos jogos, eu só consegui ganhar uma quadra aleatória, menos de R$ 1.000. Nem no bolão de funcionários daqui deu certo, mas, no fim, o pessoal considera sempre a experiência da ‘fezinha’, do apoio entre os próprios jogadores”, conta.

A percepção é a compartilhada onde saiu a segunda maior quina do Grande ABC, na bagatela de R$ 350,4 mil. Também dentro de um supermercado, a lotérica andreense Castelo da Sorte, no Carrefour da Avenida Pedro Américo, foi protagonista de um bolão, com 10 dezenas sugeridas e 28 cotas.

De acordo com a supervisora Andressa Santos e o proprietário Mário Yamamoto, tudo indica que quem acertou os números sorteados seja um cliente assíduo. Há mais de 20 anos no ponto, Yamamoto atribui a procura dos clientes pela Mega à “certeza de muito mais uma

esperança, do que uma mera tradição”.

Sem a possibilidade de saber qual funcionário por trás dos vidros blindados irradiou sorte aos vencedores, o proprietário acredita que o que atraiu tantos jogadores na unidade foi a proposição do maior valor já ofertado na história do prêmio proposto pela Caixa Econômica Federal

O prêmio máximo de seis dezenas da Mega da Virada formou milionários nas cidades de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipira (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP). Os números premiados foram 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56.