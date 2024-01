Eles fizeram o Semasa. Semearam a Cetesb. Seguiram seus caminhos. Cabe à Memória perpetuá-los...

Antonio Pezzolo foi vereador, vice-prefeito e prefeito de Santo André, Conrado Bruno Corazza foi vereador em São Bernardo, Homero Moraes de Oliveira e Manoel Dias Cordeiro não enveredaram pela política partidária. Mas os quatro são lembrados pela seriedade e competência dos técnicos que foram.

Um dia, na virada dos anos 1960 para 1970, eles se encontraram no cotidiano do Semasa, cuidando de água e saneamento básico. Tantos anos depois, são lembrados no programa “Memória na TV”, com suas histórias e suas fotos.

“Eles foram exemplo de caráter, personalidade, profissionais técnicos, os fundadores do Semasa”, destaca o professor José Roberto Camargo, acrescentando que Pezzolo é o fundador da Cetesb, autarquia estadual nascida em Santo André com o Semasa e, antes dela, com a Cicpaa – a Comissão Intermunicipal do Controle da Poluição das Águas e do Ar.

Já Manoel Dias Cordeiro: “Era chefe da divisão de operação e manutenção do Semasa. Gerenciava todo o acampamento da Vila Dora. Coordenava todas as atividades dentro do acampamento. Daí saia a manutenção da cidade inteira, então com meio milhão de habitantes”, narra Camargo no programa “Memória na TV”.

Quatro líderes técnicos do Semasa, de uma equipe, ou parte dele, que “Memória” focalizará amanhã.

A Festa de Reis, de rico folclore e religiosidade, popular.

Teve origem no século XIX, trazida ao Brasil por portugueses e espanhóis.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 5 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8588

MANCHETE – Ribeirão Pires paga Plano Diretor que prefeito rejeitou.

EDITORIAL – Prova de maioridade.

A visita do líder da Fiesp ao sindicato de São Bernardo deu exemplo para todo o País.

AUTO & MOTO – Jet ski ganha o Grande ABC.

Três lançamentos agitam o mercado: Corsa (GMB), Uno Turbo (Fiat) e Golf GTI (VW).

CULTURA & LAZER – Realidade virtual chega aos videogames

A Sega, empresa japonesa, lança em 1994 acessório que possibilita ao usuário sentir-se dentro do jogo.

Chico Buarque estreia o show Para todos, no Canecão (RJ).

EM 5 DE JANEIRO DE...

1904 – Isolina Pedroso de Mello, professora da I Escola de Pederneiras, interior de São Paulo, pedia remoção para a Estação do Rio Grande (hoje da Serra), Município de São Bernardo.

1909 – Estreava em São Paulo, no Teatro Santana, a companhia de operetas italiana dirigida por Ettore Vitale. Em três atos, “I Saltimbanchi”, da obra de L. Canne.

1954 - Diplomandos do Ginásio Estadual Coronel Bonifácio de Carvalho, de São Caetano, turma de 1953, participavam da cerimônia de formatura no Cine Urca. Américo Catão Neto foi o orador da turma.

1969 – Clube Atlético Monte Alegre, de São Caetano, campeão estadual de basquete feminino, anunciava para março uma excursão à Argentina.

1974 – Inaugurada, em 4 de janeiro (de 1974), uma agência dos correios em Rio Grande da Serra.

Baltazar, o “Cabecinha de Ouro”, voltava a treinar o Saad EC, de São Caetano.

MUNICÍPIO BRASILEIRO

Um único município aniversaria em 5 de janeiro: Sanclerlândia, em Goiás.

Presépios, 800 anos

A obra de São Francisco de Assis - 17

Presépio Sucata

