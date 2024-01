Discurso e prática

Ao assumir o Paço de São Bernardo, em 1º de janeiro de 2017, o prefeito Orlando Morando (PSDB) martelou tanto o discurso de austeridade que até hoje muitas pessoas ainda se lembram da campanha de marketing que ele fez, na celebração dos 100 primeiros dias de governo, para mostrar que havia economizado, até então, R$ 100 milhões, frutos do que o tucano assegurava ser uma política baseada na responsabilidade com o uso do dinheiro pago pelos contribuintes são-bernardenses. Balela. Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra que o discurso de rigor nos gastos serviu apenas para encobrir uma das administrações mais perdulárias da história recente do Grande ABC.

Durante a gestão de Orlando Morando, o endividamento do município de São Bernardo deu um salto homérico. Dados do Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), mantido pela Secretaria do Tesouro Nacional a partir de dados fornecidos pelas próprias administrações, mostram que a dívida consolidada da cidade administrada pelo tucano mais do que dobrou nos últimos sete anos, aumentando 126,44%. Entre janeiro de 2017 e outubro de 2023, os débitos passaram de R$ 1,48 bilhão para R$ 3,36 bilhões. Para se ter parâmetro do que isso significa, evoque-se o exemplos da vizinha Santo André, onde o montante cresceu 3,86% em período idêntico.

É difícil explicar as causas do endividamento de São Bernardo, já que Morando, com exceção das praças-parque, praticamente não idealizou obra significativa além das que estavam projetadas pelo antecessor, Luiz Marinho (PT), que também deixou programado de onde viria o dinheiro para as execuções. Se a Câmara não estivesse subjugada pelo chefe do Executivo, a população poderia ter alguma resposta, mas é impensável que os vereadores da cidade façam o mínimo questionamento ao tucano – os legisladores temem e baiulam aquele que deveriam fiscalizar. Há uma única certeza: há um abismo entre o discurso e a prática do prefeito de São Bernardo quando o assunto é austeridade.