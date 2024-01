Thai Spinello deixa o Novo, e partido fica sem vereador na região

Vereadora em primeiro mandato na Câmara de São Caetano, Thai Spinello teve o aval do Novo para deixar o partido ao qual se filiou para disputar a última eleição municipal sem perder sua cadeira no Legislativo. Com a saída da parlamentar, a legenda agora perde sua única representante nas Câmaras do Grande ABC.

Segundo informou o coordenador do Novo na região, Paulo Proieti, a saída de Thai foi feita em comum acordo. A vereadora entrou em rota de colisão com os líderes do partido logo no início do mandato, em 2021, quando não respeitou o compromisso de ter uma atuação independente na Câmara e adentrou, sutilmente, na base governista, tanto do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) – comandou a Prefeitura até dezembro de 2021 –, quanto do prefeito eleito José Auricchio Júnior (PSDB).

Thai foi eleita tendo como bandeira a diminuição dos gastos públicos, mas rumou ao sentido oposto desde que assumiu a cadeira na Câmara. Em três anos de mandato, a parlamentar apoiou diversos projetos que causaram impacto financeiro nos cofres públicos de São Caetano, o que gerou incômodo nas lideranças do Novo.

Um dos primeiros embates entre a vereadora e o partido se deu quando a gestão interina de Tite Campanella contratou a empresa SSD Comércio e Serviços para a montagem de uma árvore de Natal gigante no município. Na ocasião, o Diário denunciou que a firma pertence a Aline Spinello Guzman, prima de Thai. Embora a contratação tenha sido anulada pela Prefeitura, o Diário mostrou, posteriormente, que a empresa já havia recebido aproximadamente R$ 900 mil do Paço por outras prestações de serviços.

Diante dos fatos, e da atuação pró-governo na Câmara, Thai foi convocada, ainda em 2021, para uma reunião dentro do Novo para explicar o posicionamento adotado em apoio à gestão de Tite naquele ano, além das questões envolvendo a relação entre a empresa de sua prima e a Prefeitura.

Outra ação que gerou incômodo ao Novo foi o voto de Thai a favor do projeto que garantia aumento de salário dos vereadores e do número de cadeiras na Câmara a partir da próxima legislatura.

O Diário procurou Thai durante toda a semana, mas a vereadora não se pronunciou até o fechamento desta edição.

SITUAÇÃO DO NOVO

Com Thai Spinello fora, o Novo agora está sem nenhum vereador no Grande ABC. Ainda assim, o partido tem um acordo com o parlamentar de Santo André Edson Sardano (PSD) para ingressar na legenda e disputar a eleição para prefeito do município em 2024.

“Não podemos deixar a Prefeitura cair nas mãos da esquerda novamente, já sabemos o que acontece. O partido Novo vai oferecer ao eleitor de Santo André a melhor opção antiPT com o coronel Sardano e, assim, daremos continuidade ao bom trabalho que o Paulo Serra prestou aos andreenses”, disse Paulo Proieti ao jornal, ainda em outubro.

O partido também ganhou reforço em Ribeirão Pires. Em setembro, o secretário de Finanças de Mogi das Cruzes, Ricardo Abílio, se filiou à sigla e assumiu o compromisso de construir uma candidatura à Prefeitura.