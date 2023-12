Novo curta revela o que acontece com Vector, de Meu Malvado Favorito

Se você é fã de animação e, principalmente, do filme Meu Malvado Favorito, muito provavelmente já se perguntou o que aconteceu com Vector, um dos vilões do primeiro filme da série, que acaba o desenho isolado na Lua.

Pois agora a Illumination revela no curta metragem Mooned o que de fato aconteceu com o papel, a quem Marcius Melhem deu voz em 2010, mas que agora volta para as telonas com um novo dublador.

Na história, Vector encontra o Minion que também está perdido no espaço depois de tomar a poção que o senhor Nefário faz e que permite a levitação. O amarelinho tenta se comunicar com Vector para que os dois voltem juntos para a Terra, mas não tem muito sucesso na tarefa.

O curta passa antes da outra estreia da produtora, Patos, que tem estreia programada para o dia 4 de janeiro. E mostra o que de fato acontece com o personagem com ideias mirabolantes!

Ele, mais uma vez, tenta de todas as formas achar uma solução para voltar para a Terra. Sua famosa roupa laranja, aliás, tem diversas funcionalidades. Mas nada é bom o suficiente para que ele tenha hesito na missão.

É então que os Minions chegam para resgatar o amigo e se deparam com Vector por lá também. Todos tentam chamar a atenção do personagem, que segue sem dar importância para os amarelinhos, focado apenas em conseguir realizar algum plano mirabolante que lhe tire daquela situação.

Ele até consegue bolar um plano infalível, mas cai em Marte e novamente precisa de ajuda. Um marciano, assim como o Minion fez anteriormente, tenta se comunicar para ajudá-lo, mas, rabugento, ele não aceita.

Final da história? Os ajudantes de Gru conseguem voltar para casa com a ajuda do ET, mas Vector fica por lá, abandonado - e sem o seu uniforme para lá de tecnológico! Xi....