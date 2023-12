Quartos de hotel histórico viram apartamentos para locação

O prédio onde funcionou por pelo menos quatro décadas um dos hotéis mais tradicionais de São Bernardo, o Park Plaza, está se transformando em um novo empreendimento. No local irá funcionar o Neo MBigucci, um espaço que contará com 200 apartamentos para locação, piscina, área para restaurante, bar, beach arena, quadra de tênis e espaço kids. Haverá ainda um minimercado, coworking e lavanderia.

Segundo o diretor de locação da MBigucci, Marcelo Bigucci, o imóvel foi adquirido pela construtora durante a pandemia de Covid-19. A empresa investiu R$ 50 milhões na reforma do local e mira o que o executivo classifica como “público cool”, que são os recém-separados, casais sem filhos ou pessoas que moram sozinhas.

Cada um dos apartamentos, que medem em média 30 m², será alugado por R$ 2.200 ao mês. Os espaços, com dormitório e sala/cozinha serão entregues mobiliados e no valor já está incluso água, luz, gás e internet.

“É um empreendimento destinado 100% para locação no modelo convencional (long stay) ou curta temporada (short stay), feita em Apps como Airbnb, Booking, TripAdvisor, entre outros”, detalhou Marcelo.

O local também possui centro de convenções e eventos, que já está funcionando, assim como a área de lazer. Serão disponibilizadas ainda 100 vagas de estacionamento com manobrista.

PRAIA URBANA

O empreendimento também abriga o primeiro beach club do Grande ABC, com day use para piscina, restaurante japonês, música ao vivo, DJ, dois bares temáticos, comida de boteco, espaço kids, áreas instagramáveis, serviço de manobrista.

O modelo day use tem administração terceirizada. Além disso, as haverá locações de quadra de areia para prática de beach tênis e futevôlei, e também quadra de tênis e churrasqueiras.

HISTÓRIA

Ao longo dos anos o hotel mudou de bandeira e colecionou histórias. Como Park Plaza, recebeu inúmeros funcionários das empresas multinacionais instaladas na cidade, além de artistas e esportistas.

Em 2001, as seleções de vôlei do Brasil, Chile e Venezuela se hospedaram no hotel enquanto disputavam torneio classificatório para o Mundial do ano seguinte. Em 2006, foi a vez de Diego Maradona. O argentino veio a São Bernardo para participar de uma competição de showball em São Bernardo.

Em 2012, já como Liau Hotels Park Plaza, foi indicado para receber seleções e torcedores que viriam para a Copa do Mundo de 2014. Um incêndio, em 2013, e que segundo o Corpo de Bombeiros, foi criminoso, atrapalhou os planos.

Em 2018, já com a bandeira PalmLeaf, o então dono do espaço foi preso por furto de energia elétrica. Segundo a AES Eletropaulo, que era a concessionária da época, a luz havia sido cortada quatro vezes por falta de pagamento.

Edifício foi ‘solenemente’ inaugurado em abril de 1975

O prédio onde funcionará o novo empreendimento foi “solenemente” inaugurado em 29 de abril de 1975, como Hotel Holiday Inn e, segundo o jornalista e historiador Ademir Medici, a abertura foi destaque na primeira página do Diário.

“Naquele mesmo ano foi iniciada a construção do primeiro grande shopping de São Bernardo, o Metrópole, então denominado Shopping Center. Sobrevivia um hotel mais antigo, o Binder, na Avenida Redenção, que logo seria extinto”, relata Medici.

Segundo ele, a década de 1970 marcou a transformação da área, que antes era considerada afastada do Centro histórico de São Bernardo. “Tão afastada, que foi a escolhida, na segunda metade do século 19, para a construção do novo cemitério, o atual da Vila Euclides, que substituiu o que ficava atrás da Igreja Matriz”, diz Medici.