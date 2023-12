Novo affair? Preta Gil troca interações com modelo nas redes sociais

Teria Preta Gil seguido em frente? Solteira desde que anunciou o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy, a cantora voltou a ser alvo de boatos de affair. O suposto novo amado da filha de Gilberto Gil seria o modelo João Pedro Modesto.

Além de aparecer em alguns cliques com Preta e outros amigos dela, o modelo também começou a receber comentários da cantora em seus vídeos e fotos nas redes sociais.

Entre as interações, Preta chegou a usar emojis de foguinho - que pode ser visto como uma forma de flertar.

Já em outro cliques, João apareceu posando na piscina de Preta. Neste clique em questão, ela ainda comentou:

O fotografo é bom Gominho e o modelo também.

E então, será que é amizade ou namoro? Até o momento, os dois não se pronunciaram sobre os boatos envolvendo um possível romance.

Vale lembrar que, recentemente, Preta celebrou muito o fim do tratamento do câncer no intestino.