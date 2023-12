Como criar um bom sistema de segurança em sua casa

Criar um bom sistema de segurança no seu lar, com câmeras e monitores, é uma maneira eficaz de proteger sua casa e proporcionar tranquilidade à sua família. Aqui estão alguns passos-chave para projetar e configurar um sistema de segurança eficaz.

Antigamente, manter uma casa vigiada quando não estávamos nela envolvia a contratação de empresas de monitoramento de segurança, com uma taxa mensal. No entanto, hoje em dia, graças ao avanço da tecnologia e aos custos acessíveis, essa tarefa pode ser realizada por conta própria, instalando um sistema de monitoramento doméstico.

O aumento significativo dos dispositivos de segurança ofereceu aos usuários uma infinidade de opções para proteger suas casas. Atualmente, muitas lojas de artigos para o lar oferecem uma variedade de sistemas que permitem que o usuário faça a instalação e configuração por conta própria.

O primeiro passo é planejar o design

Quando chegar a hora de implementar um sistema com Câmeras de Segurança, a primeira coisa a fazer é analisar as áreas a serem cobertas, como portas de entrada, janelas e áreas externas.

Decida quantas câmeras você precisa e sua localização. Isso, é claro, dependerá do tamanho de sua casa e de suas necessidades específicas.

Ao mesmo tempo, é crucial escolher que tipo de câmeras de segurança melhor se adequam às suas necessidades, incluindo câmeras com fio, câmeras sem fio e câmeras ocultas. E para ter vigilância 24 horas, é melhor considerar uma câmera com visão noturna.

Escolha os equipamentos para montar seu sistema de segurança

Para implementar seu sistema de segurança residencial, você precisará adquirir monitores, ter um sistema de gravação, como um NVR (Network Video Recorder) ou um DVR (Digital Video Recorder), para armazenar e gerenciar as gravações.

Para escolher as câmeras de segurança, é melhor consultar pessoas de confiança que entendam do assunto. Entre os pontos a serem considerados, estão a resolução de vídeo adequada, visão noturna, zoom, capacidade de rotação de 360 graus e resistência às condições climáticas.

Além disso, câmeras com detecção de movimento e alertas são úteis para notificar ao usuário quando atividades suspeitas forem detectadas.

Realize a configuração das câmeras

De acordo com o plano que você criou, posicione as câmeras seguindo as instruções do fabricante. Você pode conectá-las à sua rede Wi-Fi ou, se desejar uma conexão mais segura, usar uma câmera com fio.

Configure o aplicativo móvel e a conexão à internet para poder acessar suas câmeras de qualquer lugar onde você esteja.

Nesse sentido, é muito importante manter as câmeras atualizadas com o firmware mais recente.

O firmware pode incluir instruções para captura de imagens, gravação de vídeo, detecção de movimento, conectividade de rede, notificações de alerta e outras características específicas da câmera.

É valioso manter o firmware de sua câmera de segurança atualizado, pois as atualizações podem corrigir problemas de segurança, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos.

Portanto, é aconselhável verificar regularmente o site do fabricante da câmera ou o aplicativo móvel associado para ver se há atualizações disponíveis e seguir as instruções fornecidas pelo fabricante.

A importância do sistema de gravação

Decida se deseja usar um NVR (Network Video Recorder) ou um DVR (Digital Video Recorder) para armazenar as gravações. Verifique que eles tenham capacidade de armazenamento suficiente para suas necessidades.

O próximo passo é configurar o sistema de gravação para gravar de acordo com suas preferências. Você pode escolher entre gravação contínua ou por detecção de movimento.

O sistema de gravação permite revisar eventos passados, o que é útil para verificar atividades suspeitas ou incomuns por meio dos monitores. Isso pode incluir incidentes que ocorreram quando você não estava em casa ou para verificar quem acessou sua propriedade na sua ausência.

Muitos sistemas de gravação de câmeras de segurança permitem configurar a gravação com base na detecção de movimento. Isso significa que a câmera só gravará quando detectar movimento, economizando espaço de armazenamento e facilitando a identificação de eventos importantes.

Além disso, você pode configurar alertas para receber notificações em tempo real quando o movimento for detectado, permitindo que você tome medidas imediatas.

Comunicar para dissuadir pode ser uma boa opção

Colocar placas de aviso visíveis para todos indicando que há câmeras de segurança em sua propriedade pode ser uma ferramenta para dissuadir intrusos.

Além disso, é importante que você comunique aos seus vizinhos que instalou câmeras, tanto por respeito à privacidade quanto por segurança.

Explique as razões por trás da instalação das câmeras. Por exemplo, você pode mencionar que deseja proteger sua casa contra roubos ou vandalismo, ou simplesmente melhorar a segurança geral no bairro.

Contratar um bom seguro residencial, outra ferramenta

Independentemente do sistema de câmeras que você instalar em sua casa, pode ser uma boa ideia considerar a contratação de um seguro para estar protegido contra roubo ou possíveis invasões que ameacem sua propriedade.

Esse tipo de seguro pode ajudar você a recuperar parte ou todo o valor dos bens roubados e a reparar os danos causados durante o incidente.

Existem coberturas básicas contra roubos que incluem perda de bens pessoais, danos à propriedade, roubo fora de casa, como por exemplo em seu carro, e também despesas adicionais.

Nesse último ponto, vale destacar que há políticas que podem cobrir despesas adicionais relacionadas ao roubo, como a substituição de fechaduras ou portas danificadas.

Antes de adquirir um seguro residencial contra roubos, é altamente recomendável conversar com um agente de seguros para entender completamente os termos, condições e opções disponíveis em sua área.

A segurança é um dos elementos mais importantes para proteger sua casa, portanto, é importante tomar todas as precauções possíveis para evitar problemas.