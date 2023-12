Morador de Santo André pode pagar IPTU 2024 com até 10% de desconto

Proprietários de terrenos, imóveis residenciais, comércios e indústrias em Santo André estão recebendo os carnês de cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para o exercício de 2024.

Os carnês que estão sendo enviados à população trazem as opções de pagamento à vista (com 10% de desconto), em duas vezes (com 5% de desconto), ou em até 12 vezes, sem desconto. Terrenos e indústrias terão vencimento no dia 15 de janeiro, e os demais usos no dia 19.

O pagamento pode ser feito por meio de Pix, através de boletos ou também com débito automático. A opção Pix só estará disponível para o usuário que pedir o boleto via internet. Serão distribuídos cerca de 239 mil boletos para proprietários de imóveis na cidade.

O munícipe pode esclarecer dúvidas no site da Prefeitura de Santo André, no endereço https://web.santoandre.sp.gov.br/iptu-2024, ou ainda pelos telefones 0800 019 1944 e 156.