Ator sul-coreano do filme vencedor do Oscar 'Parasita' morre aos 48 anos

O ator sul-coreano Lee Sun-kyun, 48 anos, conhecido pelo papel de destaque no filme vencedor do Oscar Parasita (2019), foi encontrado morto dentro de seu carro em um parque central de Seul, conforme anunciado pelo escritório de emergência da Coreia do Sul. O alerta inicial surgiu quando a polícia descobriu Lee inconsciente em um local não identificado na capital sul-coreana.

Segundo relatos da mídia local, incluindo a agência de notícias Yonhap, a busca pelo ator foi iniciada após a família relatar o desaparecimento, destacando que ele havia saído de casa após deixar uma mensagem que se assemelhava a uma nota de suicídio.

As circunstâncias exatas da morte do ator estão sob investigação da polícia.

Lee Sun-kyun, que se destacou por interpretar o chefe de uma família rica em Parasita, alcançou reconhecimento internacional ao receber o prêmio Screen Actors Guild em 2021 na categoria "elenco para um filme" pelo mesmo papel.

Sua atuação no thriller de ficção científica Dr. Cérebro também lhe rendeu uma indicação ao prêmio de melhor ator no International Emmy Awards no ano anterior.

Antes de sua ascensão internacional com Parasita, Lee já era uma figura familiar nas telas coreanas, com participações em produções aclamadas, incluindo a série dramática Coffee Prince (2007) e os dramas médicos Behind The White Tower (2007), Pasta (2010) e My Mister (2018). / Com AP.