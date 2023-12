Empresa nascida em Santo André inova na área da construção

Quando decidiram atuar no ramo da construção, em 2011, em Santo André, os irmãos Caroline Siqueira e Heverton Cardoso tinham, respectivamente, 16 e 21 anos. Hoje, o grupo iniciado por eles está consolidado no mercado, emprega 420 funcionários, fechou 2023 com R$ 160 milhões de faturamento – com previsão de triplicar em 2024 – e se prepara para entrar no mercado norte-americano.

O grupo empresarial (Innova Steel) criado pela dupla atua no sistema steel frame, que utiliza estruturas de aço para dar forma às edificações – de acordo com o projeto do cliente – e placas para realizar a vedação. Na comparação com os métodos tradicionais de construção, o sistema utilizado pela dupla oferece algumas vantagens. Uma delas é a sustentabilidade. Enquanto obras de alvenaria consomem, em média, 500 litros de água por metro quadrado, o método steel frame utiliza apenas cinco.

O líquido entra somente no momento da fundação. Depois não é mais necessário. Assim como não se usam cimento e argamassa no processo de montagem.

Outro ponto importante é que o projeto tem preço fechado e não muda de valor, como pode acontecer em um processo normal de construção, cujos custos podem ser alterados pela alta no preço dos materiais, por erro de cálculo, desperdício ou até mesmo desleixo dos trabalhadores.

CRESCIMENTO

Com o passar do tempo, os irmãos fundaram outras empresas coligadas, que fornecem estrutura, vidros e esquadrias, financiamentos bancários e o acabamento para as obras. Com isso, eles atuam hoje em quatro áreas de negócios (industrial, construção civil, comercial e fomento).

Estabelecidos em Santro André, os irmãos não cogitam deixar o Grande ABC. “Viemos daqui e poder empreender em nossa região e devolver a ela o que ela já nos proporcionou é motivo de orgulho”, conta Caroline.

“Além disso, nossa opção pela região é por alguns fatores, como a infraestrutura que o Grande ABC nos oferece, facilitando o transporte de nossos projetos. A mão de obra abundante e o fácil acesso a São Paulo, onde estão a maioria dos nossos clientes, são de fundamental importância para nós”, completa.