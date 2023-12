Prefeitura de São Caetano abre inscrições para a 47ª Prova de Reis

Estão abertas as inscrições para a 47ª edição da Prova de Reis, que será disputada no dia 7 de janeiro, às 8h. As inscrições serão feitas presencialmente no Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro) de segunda a sexta, das 9h às 17h, até o dia 4 de janeiro ou até atingir o limite de 3.000 inscritos.

Moradores de São Caetano não pagam taxa de inscrição. Não munícipes precisam pagar R$ 100 no próprio local ou R$ 108 (incluída a taxa de conveniência) em www.temporecorde.com.br/corrida/47a-prova-de-reis-de-scsul.

A retirada do kit será no dia 6 de janeiro, no Ginásio Poliesportivo Profª Marlene José Brito (Rua Tibagi, 10, Santa Maria), das 10h às 18h.

O trajeto será de 10 km com largada da Av. Presidente Kennedy, nº 2300.