Região busca R$ 3,2 bilhões do Novo PAC para infraestrutura

Quatro cidades do Grande ABC oficializaram propostas ao Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal, solicitando repasse de R$ 3,2 bilhões da União. Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires pediram repasses para projetos que envolvem combate a enchentes, regularização fundiária, urbanização, mobilidade urbana, construções de escolas e unidades de saúde, entre outros.

O edital para cadastramento de pleitos ao Novo PAC, que prevê investimentos de R$ 65 bilhões em todo o País para áreas como habitação, cultura, educação e infraestrutura, entre outras, foi encerrado no dia 12 de novembro.

Ao todo, os quatro municípios elencaram 71 projetos. A maior demanda é de Mauá, que solicitou repasse de R$ 1,7 bilhão. O foco do governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT) são as obras de drenagem para combate a enchentes, pedindo da União um repasse de R$ 717 milhões para estas intervenções. A gestão petista também protocolou pedido de R$ 688,7 milhões para urbanização de favelas. O município solicitou ainda recursos para saúde, educação e esporte, mas os valores ainda serão definidos pelo governo federal. Ao todo, a cidade pleiteou 23 projetos e vai dar contrapartida de R$ 43,4 milhões.

“Desde que o presidente Lula (PT) iniciou seu terceiro mandato, o governo federal voltou a abrir as portas aos municípios, com o objetivo de ajudar e estabelecer parcerias que serão benéficas para toda a população. Esperamos que todas as cidades do (Grande) ABC sejam contempladas com o maior número de projetos possível. Isso vai representar o compromisso de todos em melhorar a qualidade de vida das pessoas”, comentou Marcelo.

Santo André também vai focar no combate às enchentes. Dos R$ 995,6 milhões que o governo de Paulo Serra (PSDB) pediu à União, R$ 379 milhões serão destinados ao reservatório do Parque da Juventude Ana Brandão.

Diadema solicitou uma verba de R$ 509,2 milhões. São 21 projetos ao todo, mas seis deles ainda não têm valor definido. O município comandado pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT) vai priorizar urbanização de comunidades e obras de drenagem. A cidade pediu R$ 283,6 milhões para o programa Periferia Viva e R$ 75,5 milhões para obras de canalização de córregos. A gestão petista propôs uma contrapartida de R$ 4,4 milhões.

Já em Ribeirão Pires, comandada por Guto Volpi (PL), o pedido foi de R$ 2,4 milhões, com os focos sendo a regularização fundiária e urbanização de regiões periféricas.

REGIÃO

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC também oficializou proposta ao Novo PAC solicitando repasse de R$ 217,2 milhões da União para projetos de mobilidade urbana nas cidades da região.

Ao todo, a entidade regional elencou 17 projetos para o desenvolvimento de estudos de tráfego, estudos de alternativas, projetos funcional, básico e executivo em todas as cidades consorciadas – ficam fora São Bernardo e São Caetano, que deixaram o Consórcio. Os pedidos tiveram como base o Plano de Mobilidade Regional do Grande ABC, que foi elaborado em 2013 e atualizado agora pelo GT (Grupo de Trabalho Mobilidade Urbana.

Os principais pleitos são para a elaboração de projetos para construção do Corredor Oratório (Santo André); construção da Marginal Diadema, na Avenida Ribeirão dos Couros (Diadema); implementação de corredor de ônibus na Avenida Benedita Franco da Veiga (Mauá); corredor de ônibus nas avenidas Prefeito Valdírio Prisco e Francisco Monteiro (Ribeirão Pires); corredor de ônibus Jean Lieutaud -- Rio Pequeno (Rio Grande da Serra), entre outros.