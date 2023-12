Elenco da nova versão de Meninas Malvadas é apresentado em vídeo dos bastidores

Alguns filmes clássicos estão ganhando novas versões e entre eles está o de Meninas Malvadas! O longa conquistou uma legião de fãs quando foi lançado em 2004 e continua sendo um nome forte no cinema.

Agora, em 2024, a Paramount Pictures vai lançar uma nova versão do longa, com novos personagens e atores! Nesta sexta-feira, dia 22, a plataforma lançou um vídeo dos bastidores da produção e confirmou os nomes que vão viver o grupo de amigas.

Estão todos prontos para voltarem a usar rosa às quartas-feiras? No dia 10 de janeiro, o filme chega aos cinemas e tem Reneé Rapp como a maldosa Regina George, Avantika será Karen Shetty e Bebe Wood é a Gretchen Wieners. Não dava para faltar a ruiva que chegou para colocar a escola de ponta cabeça, né? Cady Heron será vivida por Angourie Rice. E o nome que importa para todos, o bonitão Aaron Samuel é Christopher Briney.

E terão atores que vêm de produções como As Branquelas, Top Gun, Emily em Paris e Mad Men, viu?! Busy Philipps, Jon Hamm, Ashley Park e Jenna Fischer já estão confirmadíssimos no elenco.

Dessa vez, a trama será baseada na versão musical da Broadway do longa. Todas as músicas foram assinadas por Jeff Richamond e as letras pertecem a Nell Benjamin.