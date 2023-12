Na final de A Fazenda 15, Márcia Fu admite erros e pede desculpas: - Menti, blefei, mas estava jogando

É isso mesmo, rolou até pedido de desculpas! Em A Fazenda 15, Márcia Fu virou assunto várias vezes entre os peões pelos blefes que protagonizou e pelas mentirinhas que distribuiu pela casa. A peoa conquistou o público com o seu jeito sem filtro e espontâneo, mas, nesta quinta-feira, dia 21, ela voltou a ser muito comentada na web.

O motivo? A ex-atleta decidiu pedir desculpa pelas atitudes que teve no confinamento. Sem querer mentir ou fingir que não se lembrava do que tinha feito para seguir no top 4, Márcia confessou:

- Fui muito achocalhada, vocês viram, vocês estão de prova. Dei umas chicotadas boas, daquelas terríveis... Menti, blefei, mas quero que todos vocês saibam que eu estava jogando.

Fu ainda confessou que fez tudo que fez pensando sempre em seu filho, o pequeno Gabriel. Além disso, a ex-atleta relembrou a época que atuava como jogadora de vôlei pela Seleção Brasileira e contou:

- Quando eu estava defendendo uma seleção brasileira, eu não podia ter amigos. Eu não podia ficar lá dentro e simplesmente brincar de jogar. Então, eu acho que eu tinha isso dentro de mim. Quando eu comecei a não brincar de jogar aqui, comecei a fazer coisas que até eu mesma duvidava, mas eu fiz pelo meu filho. Eu quero pedir desculpas a todos os meus adversários qualquer coisa que eu tenha feito e tenha os magoados.