André Gonçalves se emociona ao reencontrar Danielle Winits em final de A Fazenda 15

Será que vai rolar reconciliação mesmo? Danielle Winits e André Gonçalves trocaram algumas declarações enquanto o ator estava confinado em A Fazenda 15, mesmo depois de revelarem que tinham se separado.

O sentimento de amor continuava ali e os dois deixaram bem claro que tinham vontade de se reconciliarem depois do confinamento. Ao subir ao palco na final do reality, André foi surpreendido com uma linda mensagem e surpresa da ex-esposa.

A atriz enviou um vaso do antigo casal para o momento super emocionante. O objeto em questão parece ter uma história muito forte para eles e, rapidamente, deixou o ator com lágrimas nos olhos. Mas, o que foi responsável por deixar ele em êxtase mesmo foi a declaração da atriz:

- Oi, André. Esse vaso é nosso. E ele representa o início da nossa história. Ele já quebrou, você lembra, né? E a gente conseguiu colar. Lembra das rachaduras? E continua sendo nosso. Continua representando, hoje, esperança, declarou Danielle.

André Gonçalves declarou que estava cheio de saudade da família e não conseguiu não chorar assim que Danielle e seu filho Pedro apareceram ao vivo ao lado de Adriane Galisteu.

E rolou até beijo, viu?! André e Danielle não conseguiram se conter e trocaram muitos carinhos no palco. Fofos, né? Pedro também pulou no colo do pai e se declarou:

- Eu te amo. Eu te amo.