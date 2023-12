Viajando com economia: como planejar suas férias sem prejudicar o orçamento

O orçamento disponível para as férias é um dos fatores determinantes ao organizar uma viagem, por isso, nesta oportunidade, oferecemos algumas dicas para que você possa viajar sem gastar muito dinheiro.

Há muitas maneiras de economizar dinheiro ao organizar uma viagem: escolher cuidadosamente a hospedagem e as passagens, selecionar um destino menos popular, viajar na baixa temporada, entre outras opções.

A seguir, apresentamos algumas das melhores alternativas para que a viagem seja possível e o custo não ultrapasse o orçamento disponível.

Passagens aéreas baratas: como e onde encontrar

Uma das melhores maneiras de economizar dinheiro ao viajar é escolher passagens aereas baratas, mas muitas vezes pode ser difícil encontrar as passagens que você deseja a preços baixos.

Onde comprar

Por esse motivo, uma das melhores opções é visitar Decolar, um site de viagens online onde é possível encontrar passagens, hospedagens e pacotes turísticos com o melhor preço. Além disso, em Decolar você encontra diversas opções de companhias aéreas para que cada pessoa possa escolher a que melhor se adapta às suas necessidades.

Em Decolar você pode encontrar passagens aéreas para diversos destinos nacionais e internacionais para viajar sem pagar muito.

Quando comprar

Outra dica que você deve ter em mente ao selecionar passagens aéreas é escolher meses de baixa temporada ou datas especiais, quando os voos costumam ser mais baratos.

A baixa temporada e a alta temporada variam de um destino para outro, portanto, depois de selecionar o lugar para onde deseja viajar, é melhor se informar sobre as estações locais para escolher a opção mais barata.

Muitas vezes, as pessoas não têm a oportunidade de escolher a época do ano para viajar. Nesse caso, uma das melhores maneiras de encontrar passagens aéreas baratas é acessar o Decolar e pesquisar diferentes opções, como companhias aéreas de baixo custo, pesquisar o mesmo voo em horários diferentes e pegar um voo com escalas.

Voos com escalas

Os voos com escalas geralmente são muito mais baratos do que os voos diretos. Portanto, se o tempo não for um fator limitante e você puder levar um pouco mais de tempo para chegar ao seu destino, escolher um voo com várias escalas é uma boa maneira de economizar dinheiro.

Linhas aéreas low cost

As companhias aéreas de baixo custo, também conhecidas como companhias low cost, são companhias aéreas que oferecem voos para diferentes destinos no mundo todo a preços mais baixos do que as companhias aéreas tradicionais.

Uma das características das companhias aéreas de baixo custo é que elas têm apenas uma classe de bilhete, a classe econômica, e geralmente cobram uma taxa extra pela bagagem despachada.

Para viagens curtas em que não é necessário levar muita bagagem, ou mesmo quando pagar a mais pela bagagem despachada é mais acessível do que uma passagem em uma companhia aérea tradicional, as companhias aéreas de baixo custo são uma excelente opção.

A segurança e o conforto desse tipo de companhia aérea são os mesmos das companhias aéreas tradicionais, mas como as aeronaves têm maior capacidade de passageiros e não há diferenciação de tarifas, os voos são mais econômicos.

Hospedagem econômica: alternativas para economizar na estadia

A hospedagem é outro dos elementos mais importantes na organização de uma viagem, portanto, poder escolher uma hospedagem barata será de grande ajuda para poder economizar e não aumentar o orçamento.

É possível encontrar muitas opções diferentes de hospedagens, com características e preços diferentes. A seguir, apresentamos algumas maneiras possíveis de economizar na hospedagem sem sacrificar o conforto.

Tipos de hospedagens econômicas

A variedade de hospedagens que pode ser encontrada nos diferentes destinos turísticos nacionais e internacionais é muito grande. Essa variedade permite que cada pessoa escolha o tipo de hospedagem que melhor se adapte ao seu estilo e ao seu orçamento.

De modo geral, os hotéis de 1 a 3 estrelas tendem a ser os mais baratos, junto com albergues, flats e acampamentos. As hospedagens mais caras tendem a ser hotéis com tudo incluído, glampings e casas exclusivas.

No entanto, isso pode variar de acordo com o destino e o que está sendo oferecido na área. Muitas vezes, um hotel pode ser mais barato do que um apartamento, dependendo das características de cada um deles.

Quem gosta de natureza e quer economizar na hospedagem pode encontrar o lugar ideal em um camping.

Por outro lado, para grupos de amigos ou casais, uma ótima opção é reservar em albergues, que geralmente são as hospedagens mais baratas em muitos destinos. Você pode optar por compartilhar um quarto ou não, dependendo de suas preferências.

Hospedagem compartilhada

Uma ótima opção para quem viaja com um grupo grande é compartilhar uma casa ou apartamento. Dessa forma, é possível compartilhar momentos cotidianos, como café da manhã, almoço ou jantar, e ao mesmo tempo economizar no orçamento.

Muitos lugares oferecem hospedagens espaçosas para até 10 pessoas, possibilitando que famílias grandes ou grupos de amigos viajem com mais conforto sem gastar muito.

Como mencionado anteriormente, escolher uma opção de quarto compartilhado em um albergue também pode ser uma boa maneira de economizar no custo da hospedagem.

Onde reservar a hospedagem

Uma das maneiras mais econômicas de reservar hospedagens é no site de Decolar. Além de passagens aéreas baratas, em Decolar é possível encontrar uma grande variedade de diferentes tipos de hospedagens em muitos destinos nacionais e internacionais.

Escolher uma hospedagem em Decolar é uma das melhores alternativas para economizar o máximo possível em seu orçamento de viagem. Além disso, nesse site é possível encontrar muitas opções de pacotes turísticos para reservar excursões e conhecer todo o local sem pagar nada a mais.

Localização da hospedagem

Finalmente, a localização da hospedagem pode ser outro fator na escolha de uma acomodação econômica. Para aqueles que viajam de carro, alugam um carro no destino ou preferem reservar um local remoto, escolher uma hospedagem longe do centro da cidade pode ser uma ótima maneira de economizar.

Há muitas alternativas para tornar uma viagem mais econômica e aproveitar férias inesquecíveis sem ter que gastar muito dinheiro: reservar passagens e hospedagem em Decolar, dividir despesas com outras pessoas, viajar na baixa temporada e muito mais.

No Brasil e no mundo, há muitos destinos para descobrir e curtir uma viagem única com seus entes queridos.