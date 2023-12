Praia Grande é local mais procurado para viagens de fim de ano

Praia Grande, Santos, Maresias, Olímpia e Ibiúna são os destinos mais procurados para viagens de ônibus neste final de ano. A informação é do SETPESP (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de São Paulo). No Grande ABC, passageiros do Tersa (Terminal Rodoviário Santo André) comentam que preço, acessibilidade e conforto são os principais atrativos para deixar o carro em casa e comprar passagens de ônibus. No terminal andreense, são mais de 700 itinerários disponíveis, enquanto o Terminal Rodoviário Alvarenga em São Bernardo tem mais de 350 opções. Já o Terminal Rodoviário Nicolau Delic, no Centro de São Caetano, não divulgou quantas linhas possui.

“A segurança e o conforto que os veículos de associados proporcionam impulsionaram a escolha pela viagem de ônibus, além de uma migração acentuada de pessoas que antes optavam por avião ou carro. Seja no guichê de uma rodoviária, no aplicativo da empresa ou em uma plataforma de vendas on-line, os passageiros podem escolher os melhores horários e datas para viajar, inclusive escolhendo a companhia de preferência, dependendo do destino”, relata Antonio Laskos, diretor executivo do SETPESP.

A diarista Sandra Ramos, 58, foi ontem com a filha e o esposo para a Praia Grande, onde vão passar cinco dias. “É a terceira vez que a gente viaja de ônibus. Achamos mais fácil. Temos carro, mas não compensa porque teríamos que gastar com pedágio e combustível. Optar pelo ônibus é mais confortável. Gostamos do litoral e a Praia Grande é o lugar que costumamos ir”, conta a moradora do Jardim Itapark Novo, em Mauá.

A fotográfa Daiane Ferreira, 23, do Jardim Aclimação, em Santo André, está ansiosa para o Natal e Ano Novo. Ela vai passar as comemorações na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, com o namorado, que prometeu fazer uma surpresa neste final de ano. “Sempre viajo de ônibus, porque tenho medo de avião. Para mim, é uma opção mais segura e confortável. Demora um pouco para chegar, cerca de seis horas, mas vale a pena. Financeiramente também é melhor. Paguei R$ 100 na passagem de ida. A volta está entre R$ 70 e R$ 80. É mais viável do que ir de carro, por exemplo. Estou animada para aproveitar esses dias lá.” Ao todo, 39 empresas atuam no Tersa e mais de 30 companhias atendem no Alvarenga.

A auxiliar de farmácia Marta Araújo, 52, também escolheu passar as festas de final de ano na praia. “Eu e minha irmã vamos para São Sebastião, no Litoral Norte, porque alguns conhecidos nos chamaram para esse lugar. Estou ansiosa porque esse ano será diferente. Sempre passamos em casa e, dessa vez, decidimos aproveitar o mar. (O ônibus) é a única opção para viajar porque não temos carro.”

Já o itinerário da dona de casa Andrea Funk, 58, era mais longo. Ela foi de Suzano, onde mora, para o Tersa com o objetivo de pegar o ônibus com destino para Santa Catarina. “Venho para Santo André sempre que vou visitar minha filha no Sul. Dessa vez, vou passar as festas de final de ano. Todo mundo fala que avião é mais seguro. Não sei, não quero experimentar. Prefiro terra firma. Acho os valores das passagens bons. Paguei R$ 199 nessa viagem, está na média. Minha filha compra on-line e eu retiro no guichê. Prefiro garantir antecipadamente, principalmente nessa época perto do Natal, para não ficar sem.”

ESTADO

Nos terminais rodoviários do Jabaquara, Barra Funda e Tietê, o SETPESP projeta que mais de 950 mil passageiros embarquem em viagens no Natal e Ano Novo.