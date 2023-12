Morando fustiga, mas leva várias multas

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), mandou rodar em todo o Grande ABC um caminhão natalino muito parecido com aquele famoso da Coca-Cola – porém, em vez da imagem de Papai Noel, o morador da região via as faces de Morando e da deputada estadual Carla Morando (PSDB), mulher do chefe do Executivo. Nos últimos dias, além de bairros de São Bernardo, o caminhão passou por Diadema e Ribeirão Pires, além de Santo André, onde houve uma situação inusitada. Desafeto do prefeito andreense Paulo Serra (PSDB), Morando estrategicamente posicionou seu caminhão em frente ao Paço no último domingo, e, no local, estava a Feira de Natal montada pela Prefeitura andreense. O fato foi interpretado por vários aliados de Paulo Serra como afronta. Porém, em vez de gerar confusão, o caminhão foi escoltado pelo departamento de trânsito de Santo André. Mas, a cada irregularidade cometida pelo motorista, os agentes multavam o caminhão. Cerca de 15 notificações foram emitidas, as principais por parar em local proibido.

Cabos eleitorais

A passagem do caminhão por Diadema e por Ribeirão Pires serviu como atividade eleitoral de aliados do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), nessas cidades. Em Diadema, o ex-deputado estadual e pré-candidato do Podemos à Prefeitura, Márcio da Farmácia, ficou de cicerone da atividade. Em Ribeirão Pires, foi a vez do casal Adler Kiko Teixeira (MDB) e Flávia Dotto (PSDB) subir no caminhão – Kiko foi prefeito de Ribeirão, mas tem articulado seu retorno a Rio Grande da Serra e quer deixar Flávia como nome ao Paço ribeirão-pirense.

Avanço

Nesta semana, o vereador Tite Campanella (Cidadania) percorreu mais casas na busca de receber a bênção do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) para ser o candidato governista na eleição à Prefeitura de São Caetano em 2024. Além de garantir a presença de Auricchio em sua atividade política – com direito a uma fotografia estratégica no banner “Tô com Tite” –, o vereador almoçou com figuras do núcleo duro da gestão auricchista, em especial o assessor especial Fábio Mesquita.

Demonstração de força – 1

Ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSB) reuniu 18 vereadores para uma agenda política de prestação de contas – e, assim, mostrou que, apesar da cassação de mandato, segue com muita força política na cidade. Participaram do encontro os vereadores Gordo da Adega (Republicanos), Toninho Tavares (PSDB), Roberto Palhinha (Avante), Estevão Camolesi (PSDB), Reginaldo Burguês (Podemos), Eduardo Tudo Azul (PSDB), Danilo Lima (PSDB, presidente da Câmara), Almir do Gás (PSDB), Henrique Kabeça (PSDB), Netinho Rodrigues (PP), Léo RR (PSD), Aurélio Bacelar (PSDB), Ivan Silva (PP), Mauricio Cardozo (PSDB), Manuel Martins (Cidadania), Bispo João Batista (Republicanos), Ary de Oliveira (PSDB) e Eliezer Mendes (Podemos).

Demonstração de força – 2

“Aquele último café do ano com os meus amigos vereadores. Gratidão pela amizade de sempre”, escreveu Marcelo Lima, em uma postagem que tem como endereço certo o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). O fato de reunir 18 dos 28 vereadores em um café da manhã, apesar dos problemas políticos, mostra que Marcelo segue ativo articulando sua candidatura própria à Prefeitura de São Bernardo e com apoio do tucano.

Volta às raízes

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), reviveu os tempos de trabalhador da GM (General Motors) e almoçou no bandejão da empresa automotiva de São Caetano. “Revivi momentos com colegas e reencontrei o companheiro Cidão do sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano”, contou. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mauá, Edílson de Paula, acompanhou a agenda.

Outro ramo

Pelo menos por enquanto, a linhagem dos Jacomussi na política de Mauá deve parar no deputado estadual Atila Jacomussi (SD). Filho do ex-prefeito, Iago Jacomussi se enveredou pelo ramo da gastronomia e recentemente abriu um restaurante na Vila Madalena, badalado bairro de São Paulo.