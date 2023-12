Ribeirão Pires obtém R$ 4,2 milhões do Estado para o turismo

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, assinou nesta quinta-feira (21), convênios com o Governo de São Paulo que somam R$ 4,2 milhões em investimentos que serão destinados ao fortalecimento do turismo local. A cerimônia de assinatura das novas parcerias, realizada no Palácio dos Bandeirantes, contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

Dois projetos da cidade foram contemplados com os recursos do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos). Ribeirão Pires, única Estância Turística do Grande ABC, receberá R$ 2,3 milhões para a instalação de nova sinalização, com pórticos que serão colocados nas entradas da cidade – em bairros como Ouro Fino e Parque Aliança – para receptivo e indicação dos roteiros do município.

Estes totens personalizados conterão, ainda, equipamentos de videomonitoramento que funcionarão 24 horas, integrados ao Detecta, sistema estadual de segurança implantado neste ano em Ribeirão Pires.

A cidade também teve aprovado projeto de R$ 1,9 milhão para a instalação de novos monumentos interativos, que serão colocados próximos a pontos turísticos, contendo QR Code e sistema em braille para informações aos visitantes.

Como Estância Turística, Ribeirão Pires tem acesso a recursos estaduais do Dadetur para o fortalecimento de políticas públicas de estímulo ao setor. Com os convênios assinados nesta quinta-feira, o município soma R$ 13,6 milhões em investimentos por meio do Departamento da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado.