Mariah Carey terminou relacionamento porque namorado queria ter filho, diz portal

Depois de muitas especulações, parece que veio à tona o principal motivo do fim do namoro de Mariah Carey com o coreógrafo Bryan Tanaka: enquanto ele queria ter filho, ela não tinha vontade.

Pelo menos é isso que afirma o portal Page Six.

Mariah e Brian estavam juntos há sete anos e os rumores do fim do relacionamento começaram a circular nas últimas semanas, já que ele não estava a acompanhando nos seus shows e também não havia sido visto na viagem que a cantora fez para esquiar em Aspen, nos Estados Unidos.

De acordo com uma fonte ouvida pela Page Six, a diferença de idade de 14 anos teve um papel importante entre Mariah, 54 anos de idade, e Bryan, 40 anos de idade, pois eles queriam coisas diferentes.

A cantora já é mãe dos gêmeos Moroccan e Monroe, de 12 anos de idade, fruto da relação com seu ex-marido Nick Cannon.