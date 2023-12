Atila gosta de ser pedra, não vidraça

Ex-prefeito de Mauá e deputado estadual, Atila Jacomussi (SD) tem adotado postura que vem chamando atenção no meio político. A cada crítica recebida em jornais ou pelas redes sociais, Atila pega o telefone e liga para quem o criticou, reclamando do tom citado e dizendo que ficaria “inviável” costurar uma aliança futura. A ligação mais recente foi feita ao presidente da Fundação Casa, Juiz João (PSD), que, ao Diário, quando anunciou sua candidatura à Prefeitura no ano que vem, cravou que Atila estará fora das urnas por ter contas rejeitadas e pelo passado jurídico bastante turbulento. Ele fez o mesmo quando o vereador Sargento Simões (PL), outro pré-candidato ao Paço, citou os processos aos quais o deputado responde. Porém, Atila segue o nível de ataques, sobretudo ao prefeito Marcelo Oliveira (PT).

Nostalgia

Por falar no faça o que eu digo, não faça o que eu faço, foi comentário na classe política de São Caetano a homenagem que o prefeito José de Auricchio Júnior (PSDB) fez ao ex-tri-prefeito Luiz Olinto Tortorello no fim de semana, quando completaram-se 19 anos da morte de um dos mais icônicos políticos da cidade. Eleito com as bênçãos de Tortorello, Auricchio rompeu com a família logo após a posse, dias depois da morte do padrinho político. Imprimiu ritmo próprio e, aos poucos, minou qualquer resquício de força do clã Tortorello.

Fim dos trabalhos

A Câmara de Diadema finalizou ontem as sessões ordinárias de 2023 com limpeza de pauta. Foram votados seis projetos de lei – inclusive em uma sessão extraordinária – para apreciar textos enviados pelo governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT), como implantação de plano decenal de cultura e extensão da parceria com a Liga de Futebol Amador da cidade.

PSD com Filippi

Por falar em Filippi, na noite de segunda-feira ele se reuniu com filiados do PSD para debater a cidade e garantir o apoio do partido à sua tentativa de reeleição. Na foto oficial, alguns rostos conhecidos da política municipal, como os ex-vereadores Albino Cardoso, Atevaldo Leitão, Luiz Paulo Salgado e Ricardo Yoshio.

Plenária do PT – 1

O PT de São Bernardo realizou no domingo plenária de encerramento das atividades do ano e confraternização, que lotou a sede do partido. A ação envolveu também siglas da federação, casos do PV e do PCdoB, e serviu para reforçar a pré-candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) à Prefeitura no ano que vem. “Iremos derrotar o Orlando Morando novamente em 2024, o povo de São Bernardo quer mudança e o deputado Luiz Fernando está preparado para liderar e vencer as eleições em nossa cidade”, bradou o presidente do PT municipal, Cleiton Coutinho.

Plenária do PT – 2

Chamou atenção a presença do ex-presidente nacional da CUT (Central Única dos Trabalhadores) Jair Meneguelli (PT). Meneguelli, filiado ao PT de São Caetano, havia submergido eleitoralmente, seguindo apenas com as atividades relacionadas ao petismo e ao sindicalismo. Outras presenças no ato foram do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, do presidente da CUT, Raimundo Suzart, e do presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, José Evandro, além de outras lideranças sindicais.

Filiação

O apresentador José Luiz Datena se filiou oficialmente ao PSB, com ficha abonada pelo ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França. O ministro é entusiasta de alocar Datena como vice em eventual candidatura à prefeitura de São Paulo da deputada federal Tabata Amaral (PSB).