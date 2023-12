O que fazer em Cancún – 8 atrações imperdíveis e dicas

Quem procura o que fazer em Cancún, no México, encontra uma série de atrações legais à disposição. Além de ser lar de praias belíssimas, o destino manda muito bem quando o assunto é aventura ou badalação.

Os resorts da região são bem completos e confortáveis. Muita gente, inclusive, passa a viagem inteira sem sair do hotel. Entretanto, recomendo reservar ao menos algumas horinhas para explorar as atrações turísticas de Cancún e de cidades próximas.

A viagem também é uma boa oportunidade para mergulhar nos sabores e nos costumes mexicanos. De quebra, há várias opções de bares e clubes noturnos para os fãs de agitação.

Neste post, vou listar os principais pontos turísticos de Cancún. Também separei dicas importantes que vão te ajudar a organizar o roteiro por este destino maravilhoso.

O que fazer em Cancún

Quem vai a Cancún pode relaxar nos resorts e praticar diversas atividades náuticas. Também vale muito a pena reservar uma excursão à Isla Mujeres e visitar a icônica Chichén Itzá.

Como há muito o que fazer em Cancún, listei as principais atrações do destino abaixo:

Pronto para montar um roteiro em Cancún?

Onde fica Cancún

Cancún fica no estado de Quintana Roo, em uma região da Península de Yucatán, no México. A área é banhada pelo famoso Mar do Caribe.

Situada na região sudeste do país, a cidade é um dos destinos mexicanos favoritos dos brasileiros.

8 atrações em Cancún

1. Mercado 28

O Mercado 28 é um dos melhores lugares para comprar artesanatos e lembrancinhas em Cancún. Trata-se de um conjunto de lojinhas na região da Zona Urbana.

Os preços costumam ser atrativos e dá para achar vários produtos típicos do México, que variam desde roupas tradicionais até pimentas.

Endereço: Xel-ha Mz 13

Xel-ha Mz 13 Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 19h.

2. Xcaret

O Xcaret é um parque ecológico de Cancún. Vale a pena fazer uma excursão ao local.

Há 40 atrações disponíveis aos visitantes. As opções vão de passeios de barco em canais e mergulhos a visitas a cavernas e sítios arqueológicos.

Endereço: Carretera Chetúmal Puerto Juárez Kilómetro 282

Horário de funcionamento: diariamente, das 8h30 às 22h30.

3. Chichén Itzá

DepositPhotos Chichén Itzá

Os viajantes que vão a Cancún adoram visitar Chichén Itzá. Trata-se de uma antiga cidade construída pelos maias, onde é possível contemplar atrações como a pirâmide El Castillo, o Templo dos Guerreiros e o Observatório (El Caracol).

Caso o objetivo seja ter uma experiência mais exclusiva no sítio arqueológico, recomendo reservar um tour privativo por Chichén Itzá.

4. Isla Mujeres

DepositPhotos Isla Mujeres

Outro passeio imperdível é pegar o ferry para Isla Mujeres ou ir ao local a bordo de um catamarã. A ilha fica a aproximadamente 20 minutos de Cancún e tem lugares perfeitos para mergulhar.

Garrafon de Castilla é um bom local para observar a vida marinha. Também recomendo alugar caiaques e ver o pôr do sol na Playa Lancheros.

5. Cenotes Ik-Kil e Dzitnup

Os cenotes são formações geológicas que fazem sucesso entre os turistas em Cancún. Isso porque é possível visitar alguns deles e até nadar em suas águas translúcidas.

Os mais famosos são Ik-Kil e Dzitnup. Ambos ficam próximos a Chichén Itzá e oferecem experiência inesquecíveis.

6. Convento de San Bernardino de Siena

DepositPhotos Convento de San Bernardino de Siena

Não deixe de ir a Valladolid, pertinho de Cancún. A cidade é bem charmosa e conta com alguns cenotes.

Ali, é possível visitar o Convento de San Bernardino de Siena. Ele foi fundado em 1552 e ostenta murais lindíssimos.

7. La Isla

DepositPhotos La Isla

Os viajantes que adoram fazer compras podem ir ao La Isla. O shopping reúne lojas variadas e opções gastronômicas.

Victoria’s Secret, Lacoste e Nike são algumas das marcas presentes no complexo. Além disso, há um aquário interativo ótimo para quem viaja com crianças.

Endereço: 5 Lt 18-10, Blvd. Kukulcan km 12.5

5 Lt 18-10, Blvd. Kukulcan km 12.5 Horário de funcionamento: diariamente, das 11h à meia-noite.

8. Tulum

Outro passeio muito popular em Cancún é a excursão a Tulum, que fica a aproximadamente duas horas de carro. A cidade é conhecida por seus cenários naturais e pelas ruínas preservadas.

Além de visitar as zonas arqueológicas, os viajantes podem ir ao cenote XTun e praticar snorkel no mar do Caribe.

Como chegar a Cancún

Cancún tem um aeroporto próprio, que recebe voos de diversos destinos brasileiros. Latam, Copa e SKY são algumas das companhias aéreas que operam trechos rumo à cidade mexicana.

Na hora de procurar as passagens aéreas, sempre recorro à Vai de Promo, plataforma que reúne voos de diversas empresas em um único lugar. Assim, fica mais fácil comparar preços e até aproveitar promoções.

Muita gente também visita Cancún durante viagens de navio. Alguns roteiros param no destino e em outros lugares do México, como Cozumel.

Transporte em Cancún

As linhas de ônibus de Cancún funcionam muito bem. Como a cidade é pequena, elas são uma ótima opção para quem quer se locomover gastando pouco.

Caso o objetivo seja explorar Cancún e atrações em cidades próximas, recomendo alugar um carro. A Mobility, plataforma que reúne as tarifas mais baixas do mercado, costuma ter boas ofertas.

Outra opção mais confortável é reservar transfers. Basta indicar o local onde o motorista deve buscar os passageiros e o destino final.

Quando ir a Cancún

Cenote Ik-Kil, uma das atrações de Cancún

Os melhores meses para viajar a Cancún são fevereiro, março, abril e maio. Janeiro, junho e dezembro também são opções válidas, mas tendem a apresentar mais chances de chuvas.

Evite os meses da temporada de furacões, que ocorre entre agosto e novembro.

Seguro viagem México

Ao viajar, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem México

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas os serviços que eu mais gosto são o da America Chip e o chip de viagem da Seguros Promo. Primeiro porque ambos funcionam bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais (eSim), o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

Roteiro de 4 dias em Cancún

DepositPhotos Chichén Itzá

É possível reunir as principais atrações de Cancún em um roteiro de quatro dias. Abaixo, veja a minha sugestão de programação.

1º dia – Curta seu resort

Aproveite o primeiro dia para curtir seu resort e “sua” praia: cada hotel em Cancún ocupa uma faixa de areia branquíssima e tem, portanto, sua própria fatia de mar.

Explore as piscinas e o spa – presente em praticamente todos os hotéis, que se esticam ao longo da avenida Kukulcán na chamada Zona Hotelera . Em Cancún nascem muitas tendências em tratamentos estéticos e massagens – aproveite!

– presente em praticamente todos os hotéis, que se esticam ao longo da avenida Kukulcán na chamada . Em Cancún nascem muitas tendências em tratamentos estéticos e massagens – aproveite! No final da tarde, siga para o Mercado 28 , na Zona Urbana . Trata-se de um conjunto de lojinhas com excelentes produtos mexicanos, como roupas e objetos muito coloridos.

, na . Trata-se de um conjunto de lojinhas com excelentes produtos mexicanos, como roupas e objetos muito coloridos. Ao cair da tarde, embarque num galeão para o jantar-show Captain Hook. O espetáculo acontece no mar, a bordo, com piratas interagindo com o público.

2º dia – Passe o dia no Xcaret

Saia cedo para aproveitar ao máximo o dia no Xcaret , parque ecológico de Cancún que fica aberto das 8h30 às 22h30.

, parque ecológico de Cancún que fica aberto das 8h30 às 22h30. Entre as 40 atrações do Xcaret, você pode escolher visitar sítios arqueológicos , entrar em cavernas , mergulhar em cenotes (rios subterrâneos, comuns na região), passear de barco em canais , shows , e um longo etc.

, entrar em , mergulhar em (rios subterrâneos, comuns na região), , , e um longo etc. As atrações pagas à parte incluem mergulho com golfinhos ou com tubarões , mergulho com cilindro e passeio em lancha rápida pelo Mar do Caribe, entre outros.

, e pelo Mar do Caribe, entre outros. Não deixe de subir na torre giratória . Com 80 metros de altura, ela permite vistas espetaculares de Cancún.

. Com 80 metros de altura, ela permite vistas espetaculares de Cancún. Na volta, pare na Zona Urbana para um jantar típico mexicano – só não esqueça que quase todos os pratos levam muita pimenta, chamada de salsa, pois vem em um molho.

3º dia – Visite Chichén Itzá

De manhã, vários ônibus saem para o passeio até Chichén Itzá , mais importante sítio arqueológico maia do mundo. Use roupas confortáveis, tênis, boné e leve uma garrafa de água, pois há pouca sombra no meio do sítio arqueológico.

, mais importante sítio arqueológico maia do mundo. Use roupas confortáveis, tênis, boné e leve uma garrafa de água, pois há pouca sombra no meio do sítio arqueológico. A cerca de duas horas de Cancún, Chichén Itzá fica no estado de Yucatán . Foi uma cidade maia cujo apogeu aconteceu por volta do ano 1100 e seu sítio ocupa hoje cerca de 5 km².

. Foi uma cidade maia cujo apogeu aconteceu por volta do ano 1100 e seu sítio ocupa hoje cerca de 5 km². Você pode explorar a cidade maia usando um mapa ou aplicativo no celular. As atrações principais são El Castillo , a pirâmide dedicada ao Deus-Serpente, o Templo dos Guerreiros , o Observatório (El Caracol) e o Cenote do Sacrifício , mas há muito, muito mais.

, a pirâmide dedicada ao Deus-Serpente, o , o e o , mas há muito, muito mais. Perto do parque, os cenotes Ik-Kil e Dzitnup ficam abertos ao público (mediante ingresso) e você pode nadar em suas águas translúcidas.

ficam abertos ao público (mediante ingresso) e você pode nadar em suas águas translúcidas. Também na volta, vale parar em Valladolid para visitar o Convento de San Bernardino de Siena, fundado em 1552 e com murais fabulosos.

4º dia – Explore as praias

Pegue o ferry para Isla Mujeres , ilha a cerca de 20 minutos de Cancún. Não esqueça o equipamento se o seu negócio é mergulho!

, ilha a cerca de 20 minutos de Cancún. Não esqueça o equipamento se o seu negócio é mergulho! Alugue um carrinho de golfe ou pegue um táxi para circular pela ilha.

Se você não pretende fazer programas de mergulho, vá para Playa Norte relaxar durante a manhã ou siga para Garrafon de Castilla para ver a vida marinha a olho nu. No caminho, pare na Playa Lancheros , onde você pode alugar caiaques ou fazer um almoço bem especial em um restaurante ao ar livre.

relaxar durante a manhã ou siga para para ver a vida marinha a olho nu. No caminho, pare na , onde você pode alugar caiaques ou fazer um almoço bem especial em um restaurante ao ar livre. Aguarde o entardecer na Playa Lancheros , que tem o poente mais bonito da ilha.

, que tem o poente mais bonito da ilha. De volta a Cancún, visite o shopping La Isla e termine a noite dançando no Coco Bongo, uma das baladas mais famosas do Caribe.

Onde comer em Cancún

DepositPhotos Restaurantes em Cancún

Como boa parte dos resorts de Cancún trabalha com regime de alimentação all inclusive, os viajantes costumam comer e beber muito bem dentro do próprio hotel. Caso queira explorar a gastronomia local, recomendo visitar alguns restaurantes da cidade e dos arredores.

La Parrilla

O La Parrilla é uma boa opção para quem procura um cardápio completo e preços acessíveis. A casa fica na região central da cidade e é conhecida principalmente pelos pratos que levam frutos do mar.

Sunset Grill

Localizado em Isla Mujeres, o Sunset Grill é ideal para viajantes que buscam experiências diferenciadas. O restaurante tem uma excelente vista para o pôr do sol, em mesas charmosas sobre a areia ou em tendas.

Hard Rock Café

O Hard Rock Café é figurinha carimbada em diversos destinos ao redor do mundo. Vale a pena ir à unidade de Cancún, que fica na Zona Hoteleira e serve deliciosas carnes e hambúrgueres.

Porfirio’s Cancun

Caso o objetivo seja provar os sabores típicos da gastronomia mexicana, a dica é ir ao Porfirio’s Cancun. Ali, é possível encontrar versões gourmet dos pratos mais famosos do país.

Onde ficar em Cancún

A maioria dos hotéis – incluindo os famosos resorts all inclusive – fica na Zona Hoteleira. Trata-se de uma região totalmente turística e com ótima infraestrutura de bares, lojas, baladas e restaurantes.

O Centro de Cancún também tem boas opções de hospedagem. A área é indicada para quem procura acomodações mais simples e baratas.

Também é possível encontrar hotéis bacanas em Puerto Cancún (conhecida como Puerto Juárez).

Divulgação/Reprodução Riu Palace Peninsula

Com inúmeras opções de lazer, o Riu Palace Peninsula garante conforto e diversão para toda a família. É uma ótima opção para quem procura um all inclusive completo.

Divulgação/Reprodução Capital O Cancun Ocean View

O Capital O Cancun Ocean View é indicado para viajantes que querem fugir dos resorts. Ele fica no centro da cidade e oferece fácil acesso a vários pontos turísticos.

Divulgação/Reprodução Haven Riviera Cancun

O Haven Riviera Cancun é uma opção para quem busca tranquilidade. Exclusivo para adultos, o resort tem regime de alimentação all inclusive e acomodações muito confortáveis.

Também preparei um guia completo com outras opções de hotéis em Cancún.

O que você precisa saber antes de ir a Cancún

Quando planejo minhas viagens, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

