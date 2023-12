Metodista corta 380 funcionários em S.Bernardo; 151 professores

A Umesp (Universidade Metodista de São Paulo), com unidade em São Bernardo, confirmou ontem a demissão de 380 funcionários. Deste total, 151 são professores. Os demais atuam em outras áreas.

Na nota enviada ao Diário, a Metodista destacou que os demitidos representam “apenas 15% do quadro geral de trabalhadores. Atualmente, a instituição tem 1.026 funcionários. Vale destacar que 52 professores desses 151 estavam com a carga horária próxima da mínima legal, portanto, esse ajuste visa também redistribuir as aulas para os docentes que continuam na instituição”, informou.

A Rede Metodista afirmou ainda que os desligamentos tiveram o “propósito de promover a retomada do crescimento sustentável das suas instituições”.

“Somos solidários aos alunos e colaboradores que serão impactados com essa medida. Estamos empenhando todos os nossos esforços durante esse período para a quitação de verbas trabalhistas, financiamento da reestruturação das unidades e realização de acordos para termos um 2024 diferente”, complementou a instituição de ensino.

Alguns professores que foram impactados pelos cortes usaram as redes sociais para se manifestar. Um deles, com 18 anos de casa, postou que havia recebido em casa o telegrama de desligamento e que agora iria se lançar na mercado em busca de recolocação e que seu desejo era não precisar ir à Justiça em busca de seus direitos.

O Simpro-ABC (Sindicato dos Professores de Santo André, São Bernardo e São Caetano) foi procurado pela reportagem, mas não retornou até o fechamento da edição.

ENCERRAMENTO

Na última semana a Metodista confirmou a descontinuidade de seis cursos no campus Rudge Ramos. Alunos de educação física e engenharia de produção ficaram com duas opções, seguir estudando em EaD (Educação a Distância) ou a transferência para a USCS (Universidade de São Caetano). Os de engenharia da computação, apenas EaD; de fisioterapia, transferência para a USCS; além de rádio, TV e internet e sistemas de informações, que foram definitivamente encerrados.

PAGAMENTOS

A Metodista deverá realizar amanhã o pagamento do 13º salário dos funcionários. A instituição havia informado que faria a quitação na sexta-feira, junto com outras verbas, mas por questões de “fluxo de caixa”, adiou os depósitos para o dia 20.