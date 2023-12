5 atrações em Tampa – Vizinha de Orlando vai além do Busch Gardens

Por anos, a cidade de Tampa, localizada na costa oeste da Flórida, permaneceu à sombra de centros mais conhecidos nos arredores, como Miami e Orlando.

A maioria dos brasileiros que visitavam a região nos EUA iam até lá apenas para passar o dia no famoso parque temático Busch Gardens, em meio à programação de outros parques e atrações, sobretudo, de Orlando, que fica a pouco mais de uma hora de lá.

No entanto, Tampa está experimentando um crescimento notável e foi recentemente nomeada pela Forbes como a melhor cidade da Flórida para se viver.

Como destino turístico, a cidade passou por uma revitalização significativa e está rapidamente emergindo como um local que merece ser incluído em seu itinerário. Isso se deve à rica história, aos excelentes museus, à vida noturna animada e, é claro, às oportunidades de compras na região.

Com tanto a oferecer, separei aqui cinco passeios imperdíveis que você não pode deixar de incluir em seu roteiro ao visitar Tampa. Eles fazem parte de uma lista maior de diversos pontos turísticos que, se você tiver tempo, vale a pena visitar. Confira aqui.

5 atrações em Tampa

Carolina Grabova Tampa reúne diversas atrações

Veja cinco atrações imperdíveis para curtir em Tampa durante uma viagem para a Flórida, nos EUA.

Ybor City J.C. Newman Cigar Factory Tampa Riverwalk Straz Center Busch Gardens

Confira detalhes de cada uma delas:

1 – Ybor City

Arquivo Pessoal – Carolina Grabova Ybor City abriga um pedaço oficial de Cuba nos EUA

Explorar Ybor City é uma maneira fantástica de começar sua visita a Tampa. Apesar do nome, é importante notar que Ybor City é, na verdade, um bairro dea cidade e é reconhecido como parte do Patrimônio Histórico Nacional.

Ybor City ganhou fama ao longo dos anos como a capital mundial do charuto. Não à toa, abriga mais de 200 fábricas do produto. Isso atraiu uma onda de imigrantes cubanos, italianos e alemães, entre outros, que contribuíram para a singularidade deste bairro de Tampa.

Uma excelente maneira de explorar a área é fazer um tour guiado com a Ybor City Walking Tours, liderado pelo excelente guia Max Herman.

Durante o passeio, você terá a oportunidade de visitar o Parque Amigos de José Marti, que pertence ao povo cubano. Sim, você leu corretamente! Você pode visitar Cuba sem sair da Flórida.

Durante 60 anos, este parque foi o único pedaço oficial de Cuba encravado nos Estados Unidos. Hoje, ele divide o posto com a abertura da embaixada cubana em Washington D.C., que foi aberta em 2015.

Quem vai a Ybor City encontra ainda inúmeras galinhas e galos selvagens espalhados pelas ruas, uma peculiaridade da região. Por tudo isso, o local proporciona um passeio fascinante, seja pela história, seja pela cultura do bairro, que desempenhou um papel crucial na formação de Tampa.

Endere ço do ponto de partida do Ybor City Walking Tour : 1601 East 7th Ave.

: 1601 East 7th Ave. Horários dos tours: 11h e 14h.

2 – J.C. Newman Cigar Factory

Carolina Grabova J.C. Newman Cigar Factory

Apenas uma das mais de 200 fábricas de charutos em Ybor City continua operando hoje em dia. Trata-se da J.C. Newman Cigar Factory, localizada em um edifício histórico construído em 1910. O local oferece aos visitantes a oportunidade de participar de visitas guiadas e aulas envolventes.

Fiz uma aula para aprender a enrolar charutos, com duração aproximada de 1h15min e abrange também um tour pela fábrica e seu museu. Ao final da visita, você ainda tem a chance de levar para casa um souvenir único: uma caixinha de charutos que você mesmo enrolou.

Endere ç o : 2701 N. 16th Street

: 2701 N. 16th Street Horários: Os horários das atividades dependem do tipo de tour selecionado.

3 – Tampa Riverwalk

Arquivo Pessoal – Carolina Grabova Florida Aquarium, uma das atrações do Tampa Riverwalk

O Tampa Riverwalk é um calçadão de 4 km que margeia o Rio Hillsborough. Ele conecta algumas das principais atrações da cidade e é o principal símbolo do recente crescimento de Tampa.

Enquanto caminha ao longo deste calçadão, você encontra uma variedade de museus, restaurantes, bares e lojas que enriquecem e muito a experiencia na cidade.

A grande novidade oferecida pela cidade é o Riverwalk Pass, passe que permite visitar sete atrações ao longo do percurso. Veja quais são elas:

Florida Aquarium : O maior aquário do sudoeste dos Estados Unidos, lar de mais de 20 mil animais, incluindo tubarões, jacarés, cavalos-marinhos e em breve leões-marinhos.

: O maior aquário do sudoeste dos Estados Unidos, lar de mais de 20 mil animais, incluindo tubarões, jacarés, cavalos-marinhos e em breve leões-marinhos. American Victory Ship : Um navio de carga que serviu durante a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. O American Victory Ship oferece uma rara oportunidade de explorar um navio militar.

: Um navio de carga que serviu durante a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. O American Victory Ship oferece uma rara oportunidade de explorar um navio militar. Tampa Bay History Center : Um excelente museu com exposições interativas que contam a história da Flórida e da cidade de Tampa.

: Um excelente museu com exposições interativas que contam a história da Flórida e da cidade de Tampa. Tampa Bay Museum of Art : Fundado em 1920, este museu abriga a maior coleção de antiguidades gregas e romanas no sudoeste dos Estados Unidos.

: Fundado em 1920, este museu abriga a maior coleção de antiguidades gregas e romanas no sudoeste dos Estados Unidos. Glazer Children’s Museum : Um museu especialmente projetado para crianças, com diversas exposições interativas e o maior esqueleto de triceratops do mundo.

: Um museu especialmente projetado para crianças, com diversas exposições interativas e o maior esqueleto de triceratops do mundo. Henry B. Plant Museum : Localizado na Universidade de Tampa, este museu ocupa o prédio mais icônico da cidade e conta a história do antigo Tampa Bay Hotel.

: Localizado na Universidade de Tampa, este museu ocupa o prédio mais icônico da cidade e conta a história do antigo Tampa Bay Hotel. Pirate Water Taxi: Um sistema de barcos que conecta vários pontos do Tampa Riverwalk e oferece uma maneira funcional e cênica de se locomover pela região.

4 – Straz Center

Divulgação Straz Center recebe musicais da Broadway, como Hamilton

O Straz Center é a maior casa de espetáculos do sudoeste dos Estados Unidos. Ali, você encontra uma variedade impressionante de eventos culturais que abrangem desde shows de rock até apresentações de música clássica.

O que torna o Straz Center uma parada obrigatória durante uma visita a Tampa é o fato de ele ser um local privilegiado para apresentações da Broadway. Musicais como “Les Misérables”, “Moulin Rouge” e “Jesus Christ Superstar” estão em cartaz.

Além disso, o Straz Center está convenientemente localizado no centro de Tampa, proporcionando fácil acesso a uma variedade de bares e restaurantes. Isso tudo faz dele um destino ideal para aproveitar a noite da cidade.

Horário : Consultar a programação atualizada no site oficial.

: Consultar a programação atualizada no site oficial. Endereço: 1010 N. Wc Maciness Pl.

5 – Busch Gardens

Paulo Basso Jr. SheiKra, no Busch Gardens

Uma visita a Tampa nunca estaria completa sem uma parada no parque temático Busch Gardens. Este centro de lazer é famoso por abrigar algumas das melhores montanhas-russas do mundo. No total, são dez atrações do gênero, número acima de qualquer outro parque na Flórida.

No entanto, o Busch Gardens não é voltado apenas para os amantes de adrenalina. Além das atrações radicais, o centro de lazer também abriga um dos zoológicos mais renomados da América do Norte, onde você pode encontrar mais de 200 espécies de animais, incluindo gorilas, elefantes e girafas.

Além disso, o Busch Gardens oferece uma área dedicada à Sesame Street, com atrações voltadas para crianças e uma variedade de shows que garantem que o parque tenha entretenimento adequado para todas as idades.

Horário : consultar a programação atualizada no site oficial.

: consultar a programação atualizada no site oficial. Endereço: 10001 McKinley Dr.

Onde ficar em Tampa

Na hora de escolher onde se hospedar em Tampa, ficar em Downtown é uma boa ideia para ter acesso fácil às principais atrações da cidade. Eu acho melhor do que se hospedar nas imediações do Busch Gardens, que fica um pouco mais afastado, a não ser que seu único interesse seja ir ao parque.

Outro lugar muito charmoso é o Hyde Park, que também não fica longe dos grandes pontos turísticos da cidade

Em todos esses locais há hotéis para públicos variados. O Hyatt Place Tampa Downtown, por exemplo, tem ótimo custo-benefício. O Epicurean Hotel, Autograph Collection é moderninho e cheio de estilo.

Se puder investir um pouco mais, vá nele, não tem erro. Veja essas e outras opções:

Reprodução Hyatt Place Tampa Downtown

Este hotel tem tudo a ver com a revitalização de Tampa. Afinal, a Hyatt foi uma das grandes redes que apostaram no crescimento da cidade e ajudaram a mudar a atmosfera de Downtown.

O Hyatt Place Tampa Downtown tem como destaque a localização. Dele, é fácil chegar a lojas, restaurantes e uma série de atrações próximas ao Rio Hillsborough. Além disso, o hotel serve café da manhã (nem sempre incluso na diária) até 11h, o mesmo horário do check out, o que é sempre bom para quem esticou um pouco a mais a noite anterior.

Uma das características da rede Hyatt é a preocupação com a limpeza. Já fiquei em vários hotéis deles espalhados pelos EUA e, na maioria das vezes, observei um grande cuidado nesse sentido.

Ver preços e avaliações

—

Paulo Basso Jr. Epicurean Hotel, em Tampa

Este hotel-butique fica em SoHo, bairro de Tampa repleto de bares e restaurantes, coladinho em Downtown. Abriga uma imensa coleção de artes e é tematizado em gastronomia. As mesas da recepção, por exemplo, são, na verdade, grandes adegas.

Caso tenha oportunidade, prove o brunch servido aos fins de semana no restaurante, que fica no térreo. Mas tem que ser após às 10h, já que antes desse horário não há opção sequer de café da manhã pago.

O Epicurean Hotel em quartos amplos e confortáveis. A área comum também chama atenção, com diversas salas bem decoradas para descanso e uma bela piscina. Além disso, o atendimento é ótimo, com muitos funcionários simpáticos e solícitos.

Mesmo quem não se hospeda por lá pode visitar o bar localizado no rooftop. Trata-se do EDGE Rooftop Cocktail Lounge, que serve bons drinques e oferece uma vista panorâmica da região.

Ver preços e avaliações

—

Reprodução JW Marriott Tampa Water Street

Próximo à marina, o JW Marriott Tampa Water Street permite que os viajantes explorem vários pontos bacanas da cidade à pé. O local tem bar, academia, restaurante e uma bela piscina.

Ver preços e avaliações

—

Reprodução Courtyard Tampa Downtown

Indicado para quem valoriza uma boa localização, o Courtyard Tampa Downtown tem atrativos como piscina, fitness center e acomodações confortáveis. O empreendimento oferece fácil acesso ao aquário e à Universidade de Tampa.

Ver preços e avaliações

—

Reprodução Hotel Haya

Baseado na região de Ybor City, o Hotel Haya é perfeito para quem quer um lugar tranquilo, mas próximo à agitação. Os hóspedes podem usar a academia e curtir o charmoso terraço.

Ver preços e avaliações

—

Outros hotéis em Tampa

Para quem preza por boa relação custo-benefício nas melhores localizações de Tampa, vale a pena também considerar os seguintes hotéis:

O que você precisa saber antes de ir a Tampa

Quando planejo minhas viagens para destinos americanos, como Tampa, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, metabuscador que vasculha as principais seguradoras de viagem do Brasil em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e costumo usar os chips da America Chip, que têm ótimo atendimento e nunca me deixam na mão. Eles, inclusive, têm planos de eSim.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como GetYourGuide e Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: GetYourGuide e Civitatis

Obs: Texto elaborado com colaboração da influenciadora Carolina Grabova.

LEIA TAMBÉM:

Disney World

Universal Orlando

Orlando

Arredores de Miami e Orlando