Pai de Carol Castro, ator Luca de Castro morre e famosos mandam mensagens de apoio para a atriz

Carol Castro compartilhou com seus seguidores no Instagram que ela e a família estão passando por um momento de luto por conta da morte de Luca de Castro, pai da artista, que também era ator e estava com 70 anos de idade.

Com um lindo texto e uma imagem dos dois juntos, Carol se despediu do pai dizendo:

Nossa última foto juntos. Ele com o meu óculos emprestado porque esqueceu o dele. Ele com a camisa que eu dei e comprei uma igual pra usarmos juntos. Não acredito que não deu tempo! Ele na apresentação da netinha caçula tão amada. Todo orgulhoso. Se recuperando da cirurgia no joelho e outros sustos. Feliz que sua perna estava ficando tinindo como ele dizia. Minha referência. Pedaço imenso de mim. Meu melhor amigo. Entre amigos, eu era a Luquinha e ele o Carolzão. Não sei o que pensar. Me faltam palavras?é muito. Muito. Como ele também amava falar: Obrigado. Desculpe. Parabéns. Filha, isso resolve tudo. No saudoso Terror na Praia, ele era o Homem que tem luz própria - e ele entrava no palco escuro, com uma capa típica de detetive, chapéu e uma mini luminária a pilha presa na alça do ombro na capa, iluminando apenas seu rosto. E ele, fazendo poses de galã dos filmes noir. Foi professor durante anos e anos, e eu até perdi a conta de quantas vezes fui parada na rua pra comentarem com brilho nos olhos: fui alunx do seu pai! Como ele está? Nossa, como ele é maravilhoso? aprendi muito com ele. Para muitos, um eterno mestre. Pra mim, para o infinito e além. Vida longa e prosperidade. Fez ele, de capitão Kirk para DR Spock. Entre tantos outros personagens: no teatro, na tv, no cinema. São muitos aprendizados, memórias, lembranças. Meu eterno parceiro, meu papito?Tão completo, tão artista , tão apaixonado pela vida ?Seus desenhos, suas pinturas, suas ideias? seu humor ácido, ágil ?o rei do improviso. Essas linhas são poucas pro seu tamanho. Você sempre será gigante! Quem conheceu, sabe do que estou falando!!! Luquinha. Luca de Castro. Zuca de Zastro. Que saudade, paizim! Tá doendo muito, muito muito. A ficha ainda não caiu na verdade. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Infinito. Que a sua passagem seja cheia de luz e que o céu te receba com a festa e tudo que você merece, meu papito? As lágrimas jorram, não tem como evitar. Não enxergo muita coisa ,e o buraco no peito e na alma é indescritível? As homenagens serão incansáveis e seu legado é lindo demais. Orgulho! Orgulho! Orgulho! - como ele sempre dizia pra mim. Da sua filhotica, C.C

Com a homenagem, diversos artistas deram força para Carol.

Carol, minha querida! Sei o que está passando! A força está nesse grande amor que a cada dia vai te revelar o quanto na verdade é imenso e infinito! Muita luz! O fio não foi cortado! Nossos elos são eternos! Ele vai estar sempre com você... é apenas uma nova forma de se relacionar?você vai sentir! Deus abençoe você e sua família! Muita paz, disse Juliana Paiva.

Poxa Carol. Sinto muito. Eu era fã dele, comentou Marisa Orth.

Minha Flor, receba todo o meu carinho. Seu pai era um colega adorável! Será lembrado com amor por todos os que puderam conhece-lo, lembrou Miguel Falabella.