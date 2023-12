Malai Manso – Como é ficar no maior resort do Mato Grosso

Embora esteja encravado em um dos mais belos cartões-postais do Brasil (a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso) e a apenas 200 km de um dos maiores santuários de vida selvagem do planeta, o Pantanal, o Malai Manso Resort Yacht Convention & Spa é um destino por si só.

Enquanto a natureza impõe-se com toda a sua exuberância do lado de fora, em roteiros repletos de trilhas, cachoeiras, paredões, aventuras e alguns inevitáveis “perrengues”, dentro do resort prevalecem o conforto e as mordomias do sistema all inclusive, único em toda a região Centro-Oeste.

Por isso, muita gente se hospeda ali com a intenção de passar o dia de papo para o ar, saboreando drinques e petiscos à la vontê na beira da piscina e admirando o horizonte recortado pelos Morros do Chapéu e do Navio – dois cartões-postais da região. Uma vida tão mansa quanto as águas do lago artificial que o margeia.

O que fazer no Malai Manso

Heloísa Cestari O belo pôr do sol no resort Malai Manso, no Mato Grosso

Mas também há muito o que fazer no Malai Manso Resort. Completo e elegante, o empreendimento tem várias atividades de lazer, circuito de aventura, spa, shows de música ao vivo, recreação infantil, excelente gastronomia e diversão para toda a família.

Além da excelente infraestrutura de lazer, que preenche bem uma estadia de quatro a cinco dias, a enorme área verde do resort conta com um amplo espaço para eventos e convenções.

Eu viajei a convite para lá e vou indicar aqui todas as novidades e todos os atrativos do maior resort do Mato Grosso. Se você está planejando ir para lá, prepare-se para uma viagem cheia de gratas surpresas.

Onde fica o Malai Manso

O Malai Manso Resort fica na Chapada dos Guimarães (MT), a 97 km de Cuiabá, a capital mato-grossense, e a cerca de 120 km do centrinho da Chapada, onde está a singela Igreja Matriz Santuário De Sant’Ana.

Como chegar ao Malai Manso

Para quem mora em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a melhor forma de chegar ao Malai Manso Resort é ir de avião até Cuiabá. Para isso, vale a pean consultar os preços em plataformas como a Vai de Promo, que analisam os preços de diversas companhias ao mesmo tempo e exibem na tela as melhores opções, inclusive facilitando o pagamento em até 10 vezes sem juros.

Uma vez em Cuiabá, é preciso alugar um carro (uma boa dica é consultar no site da Mobility, que compara diversas locadoras da região) e seguir 97 km pela rodovia MT-351 em direção à Chapada dos Guimarães. O percurso dura cerca de 1h20min.

Outra opção é contratar o transfer com a Confiança Turismo, empresa de receptivo local parceira do Malai Manso.

Atrações do Malai Manso

Heloísa Cestari Piscina principal do resort Malai Manso

Como todo bom resort, não faltam atrações para todas as idades e perfis de hóspedes no Malai Manso Resort. Há opções tanto para quem quer descansar, por exemplo, quanto para os aficionados por adrenalina.

As principais atrações do Malai Manso Resort são:

Piscinas

Atividades náuticas

Prainha

Bike e triciclo

Circuito de Aventura

Casa do Papai Noel

Recreação infantil

Spa

Gastronomia

Vila Malai

Bar 2 D Experience

Passeio pelos arredores

Confira cada uma delas em detalhes:

Piscinas

Heloísa Cestari Piscina de crianças com brinquedões faz a festa da criançada

São mais de 3 mil metros quadrados de piscinas. De um lado, um parque aquático com brinquedões e tobogãs faz a festa da criançada. Do outro, um trecho de borda infinita com inúmeras espreguiçadeiras e guarda-sóis garante o sossego dos adultos – só quebrado quando a equipe de recreação chama para aulas de hidroginástica ou gincanas animadas.

O Bar Farol se encarrega de servir drinques e petiscos à beira d’água. E ainda tem uma piscina coberta aquecida (difícil é optar por ela em meio ao calorão mato-grossense).

Atividades náuticas

Heloísa Cestari Passeio de lancha permite ver as belezas naturais da região

Todas as paisagens do resort fazem os olhos se voltarem para o Lago do Manso, o sexto maior largo artificial do Brasil, com 487 km² de extensão e uma profundidade impressionante, que facilmente ultrapassa a marca de 80 metros em alguns pontos.

Suas águas, represadas pela construção da barragem de Furnas, beiram o resort e servem de playground para os apaixonados por atividades náuticas, como wakeboard, esqui aquático, caiaque, stand up paddle, passeios de lancha ou de chalana, banana e disco boat.

Tudo com a supervisão da Companhia da Aventura, empresa parceira do Malai Manso Resort responsável por coordenar as atividades no lago.

Embora o resort opere em esquema all inclusive, as atividades náuticas são cobradas à parte pela Companhia da Aventura (como os preços variam, é preciso checar na data em que você viajará).

Entre elas estão praticar 30 minutos de wakeboard e esqui aquático e fazer um passeio de lancha, que dura cerca de 1h30 e inclui paradas bem pertinho do Morro do Navio e do Morro do Chapéu para fotos.

Também é possível mergulhar em dois pontos ao longo do trajeto para dar umas braçadas no lago. Mas o marinheiro adverte: se você estiver com algum machucado, não entre na água, pois o sangue pode atrair cardumes de piranhas.

Para controlar a quantidade de piranhas, tucunarés foram introduzidos no lago, pois eles se alimentam desse peixe. Mas é sempre aconselhável não se arriscar em caso de ferimentos.

Uma hora de stand up paddle ou caiaque também fazem parte do menu de atividades náuticas, com direito a aulas práticas e teóricas sobre esses esportes e o uso correto dos equipamentos, além dos apetrechos de segurança. Tudo na companhia de instrutores.

Prainha

Heloísa Cestari A Prainha é uma das atrações do resort

À beira do Lago do Manso fica uma agradável prainha artificial com rede de beach tennis, deque, palmeiras e várias espreguiçadeiras espalhadas pela areia fofa. Um ótimo local para tomar sol e jogar frescobol no fim da tarde.

Bike e triciclo

Além das atividades náuticas, a Companhia da Aventura oferece bicicletas e triciclos para o hóspede que quiser pedalar pelas trilhas do Malai Manso Resort enquanto contempla a natureza. Neste caso, também cobra-se um valor à parte, que deve ser consultado durante a estadia.

O mesmo vale para a locação das bikes do tipo Family, que comportam até dois adultos e duas crianças.

Circuito de Aventura

Heloísa Cestari Há circuitos de arvorismo no Malai Manso

Refrescar-se na enorme piscina com brinquedos aquáticos é sempre uma excelente pedida em meio ao calorão do Mato Grosso. Mas também há muito o que fazer no Malai Manso Resort fora d’água.

Quem gosta de adrenalina, por exemplo, pode deslizar na tirolesa, aventurar-se nos paredões de escalada ou andar pelos circuitos de arvorismo. Lembrando que todas essas atividades já estão incluídas no valor da diária.

Para os aventureiros, o dia começa com uma trilha em grupo logo após o café da manhã. Monitores partem todos os dias da frente da academia do Malai Manso Resort, pontualmente às 9h15, para guiar os hóspedes por uma trilha, de aproximadamente 2 km, que termina em um circuito de arvorismo.

O percurso é tranquilo: alterna asfalto com passarelas em meio ao verde, e é praticamente todo plano. Já o arvorismo é um desafio e tanto! Por mais divertido e seguro que seja, sempre dá um friozinho na barriga encarar seus 11 obstáculos, com diferentes níveis de dificuldade, a seis metros do chão.

Para crianças com menos de 1,40 metro de altura, há a opção de fazer a chamada Trilha Militar, de 400 metros, que encerra em um circuito de arvorismo mais brando, com menos obstáculos e próximo do chão.

À tarde, deslizar de tirolesa sobre as águas do Lago do Manso é diversão garantida e segura para adultos e crianças. São 190 metros de descida, a 10 metros de altura. A atividade fica disponível todos os dias, das 13h às 15h.

Na sequência, das 15h às 16h, funciona o paredão de escalada, com 10 metros de altura que desafiam a sua força e o seu equilíbrio. Como recompensa, tem-se uma belíssima vista do Lago do Manso ao cair da tarde lá de cima.

E das 16h às 17h os hóspedes maiores de 18 anos são convidados a testar suas habilidades no arco e flecha. É nessa hora que grupos de amigos e famílias se desafiam entre si para ver quem tem a melhor mira para acertar o centro do alvo.

Casa do Papai Noel

Heloísa Cestari Quem vai ao resort na época do Natal encontra a Casa do Papai Noel

A Casa do Papai Noel é um lugar lindo e lúdico dentro do Malai Manso Resort. Lá dentro, um funcionário vestido de boneco quebra-nozes faz as honras da casa, mostrando o quarto, o banheiro e a sala do Papai Noel com a mesa cheia de quitutes e uma poltrona feita com dezenas de ursinhos de pelúcia. Tudo minuciosamente decorado para fazer o visitante se sentir em pleno Polo Norte.

A residência do Bom Velhinho fica aberta todos os dias, das 18h às 22h, até acabarem as festas de fim de ano.

Recreação infantil

Heloísa Cestari Personagens participam da recreação infantil do resort

Enquanto os adultos relaxam à beira da piscina, as crianças se divertem o dia inteiro com as equipes de recreação do Malai Manso Resort, que se revezam em três turnos. Tem personagens infantis, trilha com circuito de arvorismo para os pequenos, gincanas, escorrega com sabão no gramado, bufê infantil e muita brincadeira até o fim da noite.

Para garantir a diversão de todos, as crianças também são separadas em grupos por idade: de 4 a 6 anos, 7 a 12 anos e 13 a 17 anos.

Spa

Heloísa Cestari Malai Manso oferece spa para os hóspedes

Quando o corpo pedir um momento relax, refugie-se no Spa Malai by L´Occitane, que oferece 26 tratamentos seguindo os padrões da marca francesa de cosméticos. A estrutura conta com três salas (uma delas para casais, com banheira privativa), sauna, ducha vichy e ofurôs com hidromassagem e cromoterapia.

Gastronomia

Heloísa Cestari Estação de comida japonesa no Food Court do Malai Manso

Com a mente e o corpo revigorados, fica fácil render-se à saborosa cozinha do Malai Manso Resort. Além de cinco refeições ao longo do dia, há ambientes específicos para crianças onde os pequenos se reúnem em torno do bufê infantil, bares, sorveteria e as comidinhas do Vila Malai (vou escrever mais sobre ela abaixo).

O principal restaurante é o Food Court, onde um farto bufê em esquema self service se encarrega de atender aos mais variados paladares no café da manhã, no almoço e no jantar.

Opções não faltam: tem saladas, caldos, carnes, massas doces e bebidas (incluindo vinhos e espumantes). Uma boa oportunidade de provar pratos típicos e os deliciosos peixes de rio pescados na região, como o pacu e o matrinxã.

Nas noites de quarta, sexta e sábado, o bufê do Food Court ainda ganha o “plus” de uma estação dedicada exclusivamente à culinária japonesa, com sushis, sashimis e ceviche.

Já o Espaço Palmeiras abriga um saboroso chá da tarde todos os dias, das 16h30 às 18h. E, se der uma fome inesperada antes de dormir, ainda há um bufê de caldos das 23h à 1h, no Buffet Kids.

Vila Malai

Heloísa Cestari Vila Malai garante a diversão durante a noite

À noite, visite a charmosa Vila Malai, uma pracinha cheia de opções gastronômicas, como pizzaria, choperia, pastelaria, hamburgueria e sorveteria. Tudo em sistema all inclusive, com música ao vivo e pista de dança, no maior clima confraternização, das 19h às 22h30.

Se sua preferência for pizza, no entanto, lembre-se de reservar uma mesa antecipadamente durante o dia, pois o rodízio de pizza é concorrido. Além de sabores tradicionais, merece menção honrosa a pizza pantaneira, feita com carne-seca e banana-da-terra, bem ao estilo regional.

De dia, o vaivém de crianças entre a piscina e o Vila Malai fica por conta da sorveteria, que funciona das 10h às 22h servindo deliciosos sorvetes de massa à vontade.

Já aos sábados, das 12h às 14h30, tem almoço especial no Vila Malai (uma alternativa à comida do Food Court). O mâitre, Ismael, explica que normalmente o menu se alterna. Num sábado, os hóspedes são surpreendidos com um costelão no fogo de chão preparado com todo o esmero, desde a madrugada.

“A carne fica cozinhando no fogo de chão da 1h às 10h da manhã”, conta o churrasqueiro Maranhão.

Enquanto ele se encarrega de abastecer os pratos dos hóspedes com os cortes de carne, a repositora Rosi mantém a mesa do bufê sempre farta em acompanhamentos regionais, como o arroz maria isabel (feito com carne de sol dessalgada, pimenta-de-cheiro, pimentão e folha de louro), a farofa de banana-da-terra com linguiça e o feijão tropeiro.

Já no sábado seguinte, o menu é composto por assados regionais, como carneiro, leitão à pururuca, peixe matrinxã assado, galeto e costela minga. Uma delícia!

Bar 2 D Experience

Heloísa Cestari O Bar 2 D Experience é mais uma das atrações diferentes do resort

Como a noite no Vila Malai se encerra antes das 23h, o resort inaugurou recentemente um bar que serve de after party para quem deseja estender a baladinha por mais algum tempo. Trata-se do charmoso Bar 2 D Experience, que funciona às segundas, quartas e sábados, das 21h à 1h da madrugada, com drinques, muita espumante e música ao vivo.

O repertório vai desde hits sertanejos até clássicos do rock e da MPB. E o ambiente é super acolhedor, com mesinhas do lado de dentro e um varandão decorado com pufes, bancos e até uma jacuzzi ao ar livre.

Passeios pelos arredores

Heloísa Cestari A Cachoeira Véu de Noiva é um dos maiores pontos turísticos da região

Com tanto lazer e as altas mordomias do all inclusive, vai ser difícil você querer sair, mas lembre-se de que as belezas da Chapada dos Guimarães estão logo à porta e o Malai Manso Resort oferece vários passeios pela região em parceria com a Confiança Turismo.

É possível, por exemplo, fazer trilhas pelo Parque Nacional da Chapada dos Guimarães para ver bem de pertinho cartões-postais como a famosa Cachoeira Véu de Noiva, que despenca imponente de um paredão com 86 metros de altura.

Também é possível flutuar entre os inúmeros peixes do Aquário Encantado, no distrito de Bom Jardim, em Nobres. Com sorte, você até avista uma arraia rastejando tranquila em meio à areia branquinha do fundo do rio, de águas azuis e absolutamente cristalinas. Uma experiência única, que não perde em nada para as flutuações na “concorrente” Bonito (MS).

Além desses passeios, a Confiança é a empresa indicada para realizar os traslados entre o aeroporto de Cuiabá e o Malai Manso Resort. E ainda oferece várias outras opções de roteiros pela região, como boiacross nas cavernas do Duto do Quebó, flutuação no Rio Triste, em Nobres, ou até um pulo no Pantanal.

Só para dar uma ideia, o município de Chapada dos Guimarães abriga 428 cachoeiras, e a cidade de Nobres tem 17 atrativos turísticos. Um terreno fértil para todo tipo de aventura!

Preços e avaliações

Heloísa Cestari Quem vai ao resort pode conhecer atrações nos arredores, como o Aquário Encantado

O Malai Manso Resort dispõe de 353 acomodações, divididas entre Apartamentos, Bangalôs e belíssimas Casas Boutique. Por isso, o valor das diárias varia bastante conforme a categoria do quarto, a época do ano e a própria demanda de hóspedes por conta de eventos e convenções.

O ideal é consultar o site do resort ou sites como o Booking.com para conferir a disponibilidade de hospedagem e o valor das tarifas na data prevista para a sua viagem. Lembrando que, uma vez lá, tudo fará parte do sistema all inclusive, ou seja, já estará incluído no valor da diária (exceto atividades náuticas e passeios pelos arredores).

Também é importante ressaltar que a política de hospedagem do resort exige um mínimo de duas noites e oferece cortesia para duas crianças de até 9 anos na mesma acomodação dos pais.

Obs: A repórter viajou a convite do Malai Manso Resort Yacht Convention & Spa.