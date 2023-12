Onde ficar em Santiago – Dicas de hotéis na capital chilena

Quem ainda não sabe onde ficar em Santiago pode se organizar para procurar hotéis nos bairros mais recomendados para turistas. A cidade conta com ótimas opções de hospedagem, que vão desde hostels econômicos até empreendimentos de luxo.

Sempre que planejo minhas viagens, comparo preços de hotéis e faço as reservas pelo Booking. Além de ser prática e segura, a plataforma tem boas ofertas.

Onde ficar em Santiago

Há várias regiões legais para se hospedar na capital chilena. O bairro de Providencia é um dos favoritos dos viajantes. Além de ficar próximo às principais atrações de Santiago, conta com bons restaurantes e vida noturna agitada.

Jovens costumam gostar bastante de Bellavista. Além de contar com bons hostels, o local é um point bacana para fazer amigos e, de quebra, visitar pontos turísticos como a famosa La Chascona, uma das casas do poeta Pablo Neruda.

Caso o objetivo seja ficar em um hotel mais sofisticado, vale a pena procurar opções em bairros como Las Condes. Trata-se de uma área tranquila e com acomodações bem sofisticadas.

Nossas dicas de hotéis em Santiago são:

Veja detalhes de cada um deles!

Divulgação/Reprodução Mito Casa Hotel

O Mito Casa Hotel é indicado para quem procura um lugar com bom custo-benefício. Com fácil acesso ao metrô, a acomodação fica em um belíssimo casarão art déco.

Divulgação/Reprodução Hotel Casa Aure

A região central da Santiago é lar do Hotel Casa Aure. O local tem acomodações confortáveis e fica a aproximadamente 3,5 quilômetros do Cerro Santa Lucia.

Divulgação/Reprodução Hotel Plaza Santiago

As vistas incríveis dos quartos figuram entre os principais destaques do Hotel Plaza Santiago. O local também conta com um restaurante perfeito para provar pratos típicos do Chile.

Divulgação/Reprodução abba Presidente Suites Santiago

Localizado no bairro de Providência, o abba Presidente Suites Santiago fica a 200 metros de uma estação de metrô. O hotel tem piscina e é bem confortável.

Divulgação/Reprodução The Place

O The Place fica na região de Las Condes e oferece acomodações sofisticadas. Ali, é possível encontrar terraço, piscina ao ar livre e várias áreas verdes.

Divulgação/Reprodução Casa Bellavista Hotel

A 600 metros do Patio Bellavista, o Casa Bellavista Hotel oferece quartos com decoração “clean” perfeitos para descansar após um dia cheio de passeios por Santiago. A propriedade também está a apenas 500 metros de La Chascona.

Divulgação/Reprodução Panamericana Hotel Providencia

O Panamericana Hotel Providencia fica a 15 minutos de carro do Aeroporto Arturo Merino Benitez. O hotel é lar do restaurante La Terraza, especializado em receitas da cozinha chilena.

Divulgação/Reprodução Icon Hotel

Quem procura um hotel cheio de estilo em Santiago pode reservar um quarto no Icon Hotel. Além das acomodações completas, o empreendimento conta com uma piscina que oferece vista panorâmica da cidade e das montanhas.

Divulgação/Reprodução RQ Santa Magdalena

O RQ Santa Magdalena é uma hospedagem boa e com preços atrativos no bairro de Providência. A localização é ótima para quem pretende explorar o destino a pé.

Divulgação/Reprodução Best Western Estacion Central

O Best Western Estacion Central é outra opção de acomodação bacana e econômica. Ele conta com estacionamento, recepção 24 horas e quartos equipados com cozinhas compactas.

