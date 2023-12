Com sede em Itaquá, Santo André busca o bi da Copa São Paulo 21 anos depois

Falta pouco para as sete horas da manhã. O dia está só começando e pelos corredores do Estádio Bruno José Daniel já é possível ouvir a bagunça de uma garotada que sonha alto. “Bora, bora treinar, rapaziada”, acelera o treinador do EC Santo André, Gabriel Limeira e sua comissão técnica, já esperando os atletas no centro do gramado. Eis que começam a surgir dos vestiários um, dois, três, quatro... 30 jovens. Uns mais acanhados, outros mais brincalhões, mas todos com o mesmo objetivo: conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 21 anos depois, repetindo o feito histórico de 2003, quando o Ramalhinho comandado pelo técnico Rotta e que tinha no elenco jogadores como o próprio Gabriel Limeira, Richarlyson e Nunes, surpreendeu grandes e tradicionais clubes do Brasil e ficaram com o título de forma invicta.

De lá para cá, o clube não conseguiu ter o mesmo sucesso na competição, situação que todos estão dispostos a mudar. “Estamos trabalhando dia a dia para fazer uma grande Copinha”, ressalta Gabriel Limeira, substituto de Márcio Griggio, que há cerca de 20 dias deixou o Sub-20 do Santo André para ser auxiliar do técnico Márcio Zanardi, no São Bernardo FC. O novo comandante do Ramalhinho observa que a linha de trabalho foi mantida e que os atletas têm assimilado bem esse processo. “Mantive muita coisa que já vinha sendo feita. Não adianta fazer mudanças muito drásticas porque acabam atrapalhando. O elenco está entendendo bem a nossa proposta e isso é muito positivo”.

Integrante do Grupo 23, com Sport-PE, Aster Brasil e Cruzeiro-AL, o Santo André terá como sede a cidade de Itaquaquecetuba, distante cerca de 55 km de casa. Para Limeira, a chave é complicada e requer cuidados. “Estamos trabalhando em cima dos nossos adversários com análises diárias. Não teremos jogo fácil. Temos que estar ligados o tempo todo para não sermos surpreendidos”, conclui.

Uma das grandes apostas do Santo André na competição é o atacante Dioran, que, embora novo, já tem passagem pelo futebol dos Emirados Árabes. “Nossa expectativa é muito boa. Temos todo o auxílio do clube e vamos chegar muito forte nessa Copinha”, diz.

Para manter a base, o Santo André possui uma estrutura importante, com alojamento, alimentação, acompanhamento social e psicológico e, em alguns casos, até uma ajuda de custo para auxiliar os atletas em algumas despesas.

A estreia dos andreenses está marcada para o dia 4 de janeiro, às 11h, contra o Aster Brasil. O jogo será no Estádio Municipal Ildeu Silvestre, com entrada gratuita.