A marcha da insensatez

Obcecado pela sucessão municipal, quando não poderá se candidatar e precisará indicar nome de sua confiança para disputar o pleito, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) avança a passos largos, em sua marcha de insensatez, sobre os cofres públicos de São Caetano. Obstinado por aumentar sua influência junto a eleitores estratégicos, o tucano acaba de protagonizar atentado contra pessoas que precisam de atenção especial. Na mesma sessão da Câmara que extinguiu a Fundação Anne Sullivan, que há 46 anos atendia deficientes físicos e intelectuais, com reconhecida excelência nos serviços, ele mandou os vereadores aprovarem a criação de fundação cuja missão inicial será a de abrigar aliados políticos.

Com orçamento de R$ 5,5 milhões no primeiro ano de existência, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Municipais não terá outra função, salvo melhor juízo, além da de acolher 16 cabos eleitorais de luxo de Auricchio, muito bem remunerados com dinheiro público – o salário do presidente e do vice será de R$ 19 mil! Empurrada goela abaixo dos vereadores, incapazes de se insurgir contra qualquer ordem emanada do Palácio da Cerâmica, sede do Executivo, a proposta foi aprovada sem nenhuma discussão de mérito. Questionado por este jornal, o prefeito repetiu o expediente de se calar, tentando convencer a si próprio de que é vítima de perseguição que só existe na própria cachola.

Mas é claro que, apesar do silêncio, Auricchio articula. Além de servir de posto avançado dos interesses eleitorais do prefeito de São Caetano, a agência também expõe o plano, por ora inconfessável, de privatizar o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), uma das maneiras mais fáceis de fazer dinheiro para cobrir o rombo nas contas públicas provocado, em boa parte, pela irresponsabilidade de tentar se mostrar ao eleitor como gestor empreendedor. A conta, infelizmente, vai chegar para todos os são-caetanenses – assim como já chegou às centenas de moradores da cidade que dependiam dos serviços da Fundação Anne Sullivan para ter um pouco mais de qualidade de vida.