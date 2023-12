Quem ama, cuida da segurança

Chegaram as férias e muita gente não vê a hora de pegar a estrada para viajar. Aproveitar os dias de descanso para brincar, seja na praia ou no sítio, e curtir um tempo com os pais é um presente mais do que merecido para quem passou o ano na escola. Antes da viagem, entretanto, é preciso que os adultos tomem certos cuidados para garantir que todos possam seguir em segurança.

Manter o carro em ordem e dirigir com cuidado, respeitando as leis de trânsito, são responsabilidades dos grandes. Porém, as crianças podem ajudá-los. E uma das formas é lembrando que algumas providências tornam a viagem mais segura, pois evitam a ocorrência de acidentes.

Para ajudar os pequenos a alertarem os pais, a Bridgestone, uma fábrica de pneus que tem unidade em Santo André, criou uma plataforma digital chamada Pense Antes de Dirigir Kids (www.penseantesdedirigirkids.com) voltada a crianças de 6 a 12 anos, que ensina brincando.

Lá, a criança escolhe que que ‘veículo’ irá pilotar. Pode ser uma bicicleta, patins ou patinete. Cumpre uma série de etapas e, no fim, recebe uma carteira de motorista.

Para se ter uma ideia da importância de estar bem preparado, nos nove primeiros meses deste ano correram 5.818 acidentes nas ruas, avenidas e estradas do Grande ABC, com 173 mortes causadas pelo trânsito.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a Opas (Organização Pan-americana da Saúde), as lesões ocorridas no trânsito são a principal causa de morte de pessoas com idades entre 5 e 29 anos.

“Queremos que as crianças levem as mensagens e boas práticas de um trânsito seguro para dentro de suas casas, compartilhando-as com seus familiares e se tornando pedestres conscientes, além de motoristas responsáveis no futuro”, afirmou Ana Quaresma, supervisora de Comunicação e Responsabilidade Social da Bridgestone.

Nas etapas do jogo criado pela empresa, as crianças aprenderão dicas que podem incorporar em suas vidas e nas de sua família, tais como: usar o cinto de segurança, atravessar em áreas demarcadas, observar os sinais de trânsito antes de atravessar uma rua, reduzir a velocidade e evitar o uso do celular na direção. Além disso, aprenderão sobre a importância dos pneus para uma mobilidade mais segura, afinal, trata-se do único item de segurança que conecta o veículo ao solo, e quais são os cuidados e prevenções que os motoristas devem adotar antes de saírem com o veículo.