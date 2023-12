Região segue como o 4º PIB do Brasil

Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referentes a 2021, mostram que as sete cidades do Grande ABC acumularam um PIB (Produto Interno Bruto) na ordem de R$ 150,576 bilhões. Se fosse um único município, a região seria a quarta do País, atrás apenas de São Paulo (R$ 828,980 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 359,634 bilhões) e Brasília (R$ 286,943 bilhões) e à frente de outras três capitais, Belo Horizonte, Manaus e Curitiba. Dados de duas décadas atrás (2001), colocavam a região na terceira colocação.

Individualmente, o Grande ABC tem cinco cidades entre as 100 primeiras do Brasil. São Bernardo aparece em 21º, com R$ 58, 277 bilhões; Santo André em 40º, com R$ 32,620 bilhões; Mauá, em 60º, com R$ 20, 776 bilhões; Diadema, em 71º, com R$ 18, 484 bilhões, e São Caetano em 93º, com R$ 15,566 bilhões.

Segundo o IBGE, os cinco municípios com os maiores ganhos de participação no PIB foram Maricá, Saquarema e Niterói, todas no Rio de Janeiro, São Sebastião, em São Paulo, e Campos dos Goytacazes, também no Rio.

Já as cinco quedas de participação mais intensas foram de São Paulo, com perda de participação de 0,6 ponto percentual; Rio de Janeiro, -0,4 ponto percentual, Brasília, -0,3 ponto percentual; Belo Horizonte) e Porto Alegre (RS), ambos com -0,1 ponto percentual.

“Os resultados expressam uma recuperação econômica das capitais e outras agregações com maior participação no PIB brasileiro que, por terem como atividade principal os serviços presenciais, foram fortemente afetadas pela pandemia de Covid-19. No entanto, apesar do aumento nominal desse grupo de municípios em 2021, a participação deles no PIB ainda está aquém do patamar de 2019”, explica Luiz Antonio de Sá, analista de Contas Regionais do IBGE.

“O bom desempenho de Maricá se deve à extração de petróleo e gás. Já os cinco municípios que diminuíram sua participação foram influenciados pelos serviços, sobretudo as atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados em São Paulo e Porto Alegre, Administração pública em Brasília e Belo Horizonte, e Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços relacionados no Rio de Janeiro”, destaca Sá.