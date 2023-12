Fabio Palacio critica extinção da Anne Sullivan

Pré-candidato a prefeito de São Caetano, Fabio Palacio (Podemos) criticou o projeto aprovado pela Câmara nesta semana que autoriza a extinção da Fumas (Fundação Municipal Anne Sullivan). Para Palacio, a gestão do atual prefeito, José Auricchio Júnior (PSDB), tinha uma visão limitada a respeito da função da instituição.

“A Fundação sempre foi pioneira no desenvolvimento de terapias e metodologias de tratamento. Mas, infelizmente, uma visão limitada entendeu que a Fundação se restringe a um prédio e salas de aula. Mas, na verdade, a Anne Sullivan é muito mais do que isso, ela seria capaz de gerar sua própria receita, capacitando profissionais de todo País, sendo um grande centro de geração de conhecimento, de desenvolvimento de materiais didáticos, de metodologia. A Anne Sullivan tinha um grande potencial pela frente”, disse Palacio nas redes sociais.

O pré-candidato ao Paço ainda se comprometeu a reestruturar a administração para reerguer a instituição.

“Podem ter certeza do meu compromisso de reestruturá-la e fazer da Fundação novamente uma grande referência no nosso País”, comentou.

Embora tenha manifestado sua insatisfação com a ação da Prefeitura, avalizada por 16 dos 19 vereadores, Palacio informou ao Diário que vai respeitar a decisão do Legislativo e não levará a causa à Justiça.

“Eu não concordo com a decisão, tenho outra visão sobre o funcionamento dessa Fundação. Mas é uma decisão do Executivo autorizada pelo Legislativo. Os trâmites legais foram seguidos “, declarou.

Companheiro de Palacio no partido, o vereador Edison Parra também demonstrou indignação com o fechamento da Fumas. Assim como Bruna Biondi, do mandato coletivo Mulheres Por +Direitos (Psol), Parra votou contra o projeto de José Auricchio Júnior.

“A extinção da Anne Sullivan é uma decisão insensível, desnecessária e retrógrada. Não existe nenhuma justificativa para esse desfecho. Infelizmente, a falta de humanidade prevaleceu nesse caso”, disse o vereador.

A aprovação do fechamento da Anne Sullivan aconteceu pouco mais de um ano depois de a Prefeitura impedir novas matrículas na unidade, que atendia crianças e jovens com deficiência, em níveis moderado e severo. Em novembro do ano passado, o Diário noticiou os primeiros casos de pais que foram informados pela gestão Auricchio que a instituição não aceitaria matrículas para 2023.

“Esse assunto realmente me deixa muito indignado. A Anne Sullivan foi durante décadas uma instituição referência em todo o País no atendimento a crianças e adolescentes que necessitam de um olhar especial”, afirmou Edison Parra.

O espaço que abrigava a Fundação vai dar lugar ao Complexo de Atenção à Pessoa com Deficiência, voltado para a área da saúde. As obras já foram iniciadas, e o prédio da Fumas será colocado abaixo.