Demarchi deixa legado, dizem familiares e lideranças de S.Bernardo

Segundo os familiares do ex-prefeito de São Bernardo Walter Demarchi, o político sofria de problemas de saúde antes mesmo de quebrar o fêmur. A família do político, porém, destacou o legado do ex-chefe do Executivo.

Silvana Demarchi comentou sobre sua relação com o pai, “Ele foi um pai herói, o melhor do mundo. Ele dizia que os filhos dele valem R$ 1 milhão, sempre me apoiou tanto na minha vida pessoal como na política. Foi um guerreiro, lutou como ninguém, mas não conseguimos ganhar essa batalha.”

De acordo com ela, o ex-prefeito estava havia 21 dias impossibilitado de se comunicar devido a dores do osso quebrado, por isso passou por uma cirurgia.

Durante a pandemia de Covid-19, Demarchi foi internado por 16 dias, “Para mim foi um troféu quando ele superou a Covid, não queria saber de mais nada. Ele estando bem já me enchia de felicidade.” contou a filha, emocionada.

Silvana foi candidata a vereadora em 2020, pelo PSL, mas disse que não almeja seguir na vida política. “Meu pai estava sempre querendo o bem do próximo, tinha amor pelo o que fazia e por São Bernardo, por ter nascido e vivido na cidade.”

O velório contou com a presença dos familiares, amigos, colegas de trabalho e políticos da região, como o Secretário de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo, Hiroyuki Minami (PSDB), o deputado federal Vicentinho (PT) e o deputado estadual Luiz Fernando (PT).

Rafael Demarchi, ex-vereador e ex-prefeiturável, pretende seguir os passos do seu tio. “O Walter foi um dos prefeitos que mais marcaram a história da cidade, ele teve uma carreira na política ilibada, sempre focando no trabalho. Me inspiro bastante nele, por todas as etapas que ele passou e vamos sair a candidatura no ano que vem, para que tenha um Demarchi ajudando a comandar a cidade.”

“Acho que o legado que o Walter deixa é o da amizade, ele sempre me acolheu. Tínhamos nossas divergências por ser de partidos diferentes, mas nunca misturamos as questões partidárias com as pessoais. O que me traz aqui (no velório) é saber que não há dúvidas sobre sua honestidade e sua ética.”, contou Vicentinho.

Luiz Fernando prestou suas homenagens. “Foi um político que deixou muitas marcas positivas. Walter foi uma pessoa que passou e deixou a sua marca, fez a diferença, passou por essa vida de uma forma muito bonita. É uma perda muito grande, mas ao mesmo tempo foi o momento de descanso que ele precisava.”