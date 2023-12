Quem pretende viajar a destinos brasileiros em 2024 já pode começar a planejar o próximo roteiro. Preparei uma lista com lugares que bombaram ao longo de 2023 e são perfeitos para quem está planejando turistar pelo país no ano que vem.

O melhor de tudo é que todos eles contam com promoções de passagens aéreas no site da Vai de Promo, plataforma que reúne voos e planos de seguro viagem das principais companhias globais em um único local.

5 destinos brasileiros para viajar em 2024

Confira detalhes de cinco destinos brasileiros que podem render ótimas viagens ao longo do próximo ano.

Os preços de passagens aéreas apresentados abaixo estavam disponíveis até o fechamento desta reportagem, mas são voláteis e podem sofrer variações. Todos os valores são referentes a voos de ida e volta no mês de maio de 2024 e incluem taxas de embarque e serviços.

Fernando de Noronha

DepositPhotos Fernando de Noronha

Em 2023, a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita como a melhor praia do mundo pelo Traveller’s Choice, premiação baseada na opinião de usuários do site de viagens TripAdvisor. As águas claras (que permitem observar a vida marinha) e os cenários compostos por vegetações e falésias foram os principais pontos destacados nas avaliações dos viajantes que visitaram o local.

As piscinas naturais da Baía dos Porcos, o Morro Dois Irmãos e as praias do Cachorro, do Leão, da Conceição e do Meio também fazem sucesso entre os turistas que vão a Fernando de Noronha. Outro local muito visitado no arquipélago é a Vila dos Remédios, bairro que concentra a maioria dos excelentes restaurantes locais.

No site da Vai de Promo é possível encontrar passagens aéreas promocionais para Fernando de Noronha. Voos com partida de São Paulo são oferecidos a partir de R$ 1.647.

São Paulo

DepositPhotos São Paulo

São Paulo é um destino que nunca sai de moda. Afinal, a cidade está sempre se reinventando e adicionando novas experiências a sua gigantesca lista de atrações.

Em 2023, o ranking anual World’s Best Cities reconheceu a capital paulista como o terceiro melhor lugar do mundo no quesito Restaurantes. Já o Travellers’ Choice colocou a cidade em 24ª na lista de melhores destinos culturais do planeta.

Quem pretende curtir o melhor de São Paulo no ano que vem pode aproveitar as promoções da Vai de Promo. Voos de Curitiba (PR) à capital paulista podem ser encontrados a partir de R$ 377. Já os trechos que partem Brasília (DF) custam R$ 387.

Manaus

A última edição da premiação Best in Travel, que celebrou o aniversário de 50 anos da editora de turismo Lonely Planet, elegeu as melhores cidades, países e regiões para viajar em 2024. O município de Manaus foi um dos grandes destaques.

Além de funcionar como porta de entrada para quem quer conhecer os encantos da floresta amazônica, a capital conta com inúmeros pontos turísticos incríveis. Vale a pena visitar o Teatro Amazonas, explorar as construções em estilo europeu que remetem à época dos barões da borracha, provar sabores únicos no Mercado Municipal e contemplar o inesquecível encontro dos rios Negro e Solimões.

Passagens aéreas de São Paulo a Manaus podem ser adquiridas a partir de R$ 1.141 no site da Vai de Promo.

Lençóis Maranhenses

DepositPhotos Lençóis Maranhenses

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi um dos destinos indicados pelo The New York Times para viagens em 2023. Com dunas e piscinas naturais incríveis, o local segue em alta como um dos melhores lugares do país para conhecer no ano que vem.

A forma mais econômica de ir ao parque nacional é voando a São Luís, capital do Maranhão. A partir daí, é possível alugar um carro ou contratar um transfer para chegar aos Lençóis Maranhenses. O trajeto dura, em média, quatro horas.

Na plataforma da Vai de Promo é possível encontrar passagens aéreas de São Paulo a São Luís a partir de R$ 940.

Rio de Janeiro

DepositPhotos Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro continua lindo e perfeito para turistar. Andar pelas ruas de Copacabana, explorar os restaurantes do Leblon e curtir a famosa praia de Ipanema – eleita uma das melhores do mundo pelo Traveller’s Choice 2023 – são algumas das atividades favoritas dos viajantes.

Atrações clássicas, como o Cristo Redentor, o Bondinho do Pão de Açúcar e o Jardim Botânico também encaixam muito bem nos roteiros. Para os fãs de futebol, a dica é aproveitar a visita para conhecer o icônico Maracanã.

Há diversas promoções de voos para o Rio de Janeiro disponíveis no site da Vai de Promo. As passagens que partem de São Paulo, por exemplo, saem por R$ 478. Os trechos a partir de Brasília, por sua vez, podem ser encontrados a partir de R$ 491.