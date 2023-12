Preço das tarifas de trem e metrô sobe para R$ 5 em 2024

O governo estadual anunciou ontem alterações na tarifa do Metrô e trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), incluindo a linha que corta o Grande ABC, 10-Turquesa. A partir de 1° de janeiro de 2024, o preço da passagem subirá dos atuais R$ 4,40 – válido desde 2020 – para R$ 5. Apesar da mudança por parte do governo estadual, a Prefeitura da Capital afirma que vai manter os valores municipais sem alteração.

Com a alteração, os usuários do sistema sobre trilhos terão de desembolsar cerca de R$ 26,40 a mais por mês. A informação sobre a alteração de preço foi divulgada por assessores do Palácio dos Bandeirantes e ainda não foi feito de forma oficial. A atual tarifa já era alvo de críticas do governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já que, em 2022, o Metrô fechou o ano com prejuízo na casa dos R$ 1,16 bilhão, segundo relatório interno da própria companhia.

Em nota, a Prefeitura da Capital afirma que não fará correção na tarifa dos ônibus, que será mantida em R$ 4,40, após a realização de reunião conjunta com representantes do Governo Estadual. “A Prefeitura ressalta que não há qualquer impedimento técnico na gestão de tarifas distintas entre os serviços de ônibus, metrô e trens, como já ocorrera em anos anteriores”, diz o comunicado.

EVENTOS

As decisões acontecem após uma série de episódios envolvendo o transporte público. Em outubro e novembro, as greves realizadas por trabalhadores do Metrô, CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), contra privatizações, geraram diversos impactos para os passageiros. A paralisação da Linha 10-Turquesa, que corta a região em seus 38 km de extensão, afetou cerca de 361,5 mil pessoas transportadas nela por dia útil, segundo estimativa da própria CPTM.

Já na Capital, na última segunda-feira (11), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi na contramão do defendido pelo governador ao anunciar tarifa zero nos ônibus municipais aos domingos. A nova medida passa a valer no próximo domingo, dia 17, e os passageiros devem entrar normalmente no veículo pela porta da frente.