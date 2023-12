Cidades da região terão provas do Concurso Nacional Unificado

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) atualizou o cronograma do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) e divulgou mais 217 cidades que realizarão a prova, dentre elas, quatro da do Grande ABC: Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano.

O edital, com todas as regras do certame, vai ser divulgado dia 10 de janeiro e as inscrições vão começar dia 19 de janeiro e seguem até 9 de fevereiro. A realização da prova tem nova data indicativa para 5 de maio. Ao todo, o CPNU vai oferecer 6.640 vagas para 21 órgãos do Governo Federal e as provas vão ocorrer em um único dia.

A alteração do cronograma foi feita pelo Ministério em diálogo com a empresa responsável pela realização do concurso, após sua escolha na última semana de novembro. As datas foram acordadas pelo Ministério e Cesgranrio, empresa vencedora do certame, a fim de garantir tempo suficiente para elaboração das provas.

A medida também atende demanda dos candidatos. “Recebemos muitas solicitações pelas redes sociais de que as pessoas tivessem mais tempo para estudar”, explica a ministra Esther Dweck, sobre o tempo maior entre o edital e a prova.

A lista de cidades pode ser conferida em www.gov.br/gestao/pt-br.