Anne Sullivan em debate hoje

Caminho aberto – 1

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), reforçou que o candidato à sucessão dentro do grupo governista será do PSDB. E, pela primeira vez, deixou em aberta a possibilidade de reedição da dobrada PSDB-PL. “É uma dobrada que deu certo e, como se diz no futebol, em time que está ganhando não se mexe”, disse o tucano, em entrevista ao programa No Centro do Poder, na segunda-feira.

Caminho aberto – 2

Paulo Serra recentemente recebeu a visita do presidente nacional do PL, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, para discutir cenário eleitoral do ano que vem. Esta coluna apurou que o prefeito andreense relatou a Valdemar que há compromisso de lançar um nome do tucanato à Prefeitura – e que, assim, se o vice-prefeito Luiz Zacarias permanecer no PL, estaria fora do rol de indicados –, mas ressaltou a importância do PL para sua gestão.

Rebate – 1

O vereador Sargento Simões (PL), de Mauá, voltou a entrar no assunto da crítica feita pelo deputado estadual e ex-prefeito Atila Jacomussi (SD) com relação à rejeição de suas contas por parte da Câmara – com voto de Simões. Ele voltou a negar que tenha indicado Patrícia Souza Santos para o gabinete, embora admita que ela participou de sua campanha a deputado federal no ano passado.

Rebate – 2

“Me deixou surpreso que eu tenho assessora indicada no gabinete, a Patrícia, que é uma mulher guerreira, que me ajudou muito na eleição de deputado federal em 2022. Mas se esqueceu o deputado que ela o ajudou na campanha a deputado estadual e foi candidata a vereadora em 2020 na chapa dele. Não entendo os motivos de as pessoas me associarem ao Atila. Ele tem alto índice de rejeição e falam que estou junto. Eu sou pré-candidato, mas eleição só em 2024. Estamos em ano ímpar”, comentou.

Outro rebate – 1

Outro a rebater as críticas de Atila foi o vereador Samuel Enfermeiro (PSB). Ao questionar a postura da Câmara, Atila disse que os vereadores evangélicos precisariam explicar o motivo pelo qual votaram contra ele e a favor do PT – em tese, a votação contrária ao deputado estadual abre caminho melhor ao prefeito Marcelo Oliveira (PT), candidato à reeleição, porque Atila corre risco de ficar inelegível.

Outro rebate – 2

“O deputado tem de entender que meu voto foi técnico. Ele deveria te r me procurado, até porque tem uma pendência comigo que vem desde 2017. É incrível como sempre que ele tem uma pendência com alguém ele se esconde. Nunca me ligou para tratar desse assunto, para pedir apoio. Ele precisa entender que não fui contra ele. Eu fui a favor do Tribunal de Contas, um órgão sério e competente que apontou que as contas dele tinham de ser rejeitadas. Eu não entendo essa gana de querer voltar já como prefeito. Teve sua oportunidade, pode esperar oito anos e se candidatar de novo”, disse Samuel.