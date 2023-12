Eduardo Vidoski muda de partido e cita avanço para ser vice de Tite

O ex-vereador Eduardo Vidoski acertou, na tarde de ontem, a sua filiação ao PRD (antigo Patriota) e afirmou que as conversas para ser candidato a vice na chapa do vereador Tite Campanella (Cidadania) estão adiantadas.

O nome de Tite é um dos cotados para ser candidato ao Paço de São Caetano com apoio do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) – e Eduardo se aliou ao parlamentar no segundo semestre.

O ex-vereador afirma que as discussões para chapa estão avançadas. “ Fizemos algumas conversas e estão bem adiantadas. Sou amigo de Tite”, confirmou Eduardo, irmão do vereador Beto Vidoski (PSDB).

Sobre o PRD em São Caetano, Eduardo assumiu o diretório local e declarou que, além de pensar na eleição majoritária, almeja colocar, no minímo, duas cadeiras da sigla na Câmara. “Vamos montar uma chapa de vereadores muito forte. Queremos colocar ao menos duas cadeiras, além de planejar candidatura própria a Prefeitura”, disse.