Conheça os 10 melhores mercados de Natal da Europa

Com a chegada dos meses mais frios, entre os meses de novembro e janeiro, diversas cidades do Velho Continente ficam cobertas de luzes coloridas para os eventos natalinos. Para te inspirar e entrar no clima das festas de fim de ano, a Civitatis compilou uma lista com os 10 melhores mercados de Natal da Europa. Confira!

1. Budapeste, Hungria

De novembro até o início de janeiro, a praça e as ruas próximas à Basílica de Santo Estevão são decoradas com luzes e enfeites natalinos. O centro da praça é ocupado por uma enorme árvore de Natal com luzes coloridas, que se destaca sobre as barracas de comida e artesanato húngaro. A diversidade e a qualidade dos produtos vendidos nas barracas fazem do mercado de Natal de Budapeste um dos melhores da Europa.

2. Viena, Áustria

A praça da Prefeitura de Viena fica encantadora e mágica durante as festividades. O mercado de Natal transforma o centro da cidade em um lugar único no mundo, com oficinas natalinas, comida e ponche quente. Passear entre as barracas, desfrutando da atmosfera festiva e da iluminação da bela capital da Áustria é uma experiência verdadeiramente inesquecível.

3. Madeira, Portugal

“Único” é o adjetivo que melhor descreve o mercado de Natal da Madeira , onde o viajante não encontrará flocos de neve ou telhados brancos, mas muitas luzes. O mercado da Madeira é o mais iluminado da Europa, de acordo com um ranking do European Best Destinations. Suas barracas têm flores, comida e artesanato. Também é possível assistir a apresentações de grupos folclóricos e cantores.

4. Govone, Itália

Entre os mercados de Natal mais bonitos da Europa, há também um italiano. Ele fica em Govone, na província de Asti . Esta pequena vila piemontesa se transforma, nos meses de novembro e dezembro, na Terra Mágica do Natal, com muitas propostas culturais para todos os públicos. Enquanto os pequenos podem se inscrever na Academia dos Elfos, os mais velhos conseguem aproveitar para visitar o Castelo Real de Govone, uma das muitas residências da família real de Savoy localizadas no Piemonte .

5. Madri, Espanha

Montado na elegante Plaza Mayor, o mercado de Natal de Madri abriga muitos quiosques que vendem enfeites natalinos de todos os tipos. Além de conhecer as barracas da cidade, é possível aprender sobre as curiosas tradições locais relacionadas ao Natal. Para isso, uma boa opção é reservar o tour natalino por Madrid .

6. Bruxelas, Bélgica

Se você achava que Bruxelas era apenas sobre chocolate, waffles e batatas fritas, é porque nunca a viu durante o Natal. A capital belga abriga um dos mercados de Natal mais emblemáticos da Europa e por lá não falta nada: tem árvore de Natal gigante, luzes, música, roda-gigante, exposições e pistas de patinação no gelo. Vale muito a pena incluir no roteiro.

7. Colmar, França

Colmar é uma das cidades medievais mais bonitas da Alsácia e de toda a França. Durante o fim de ano, o local é invadido por uma magia de conto de fadas sem comparações. As casas em enxaimel que caracterizam a cidade se transformam na cenografia de uma vila encantadora, coberta por luzes, árvores de Natal, mercados, música e coreografias.

8. Tallinn, Estônia

Premiado em 2019 como o mercado de Natal mais bonito da Europa, Tallinn não poderia faltar nesta lista. Os destaques são a atmosfera de conto de fadas de seu centro histórico medieval, o cheiro de vinho quente que perfuma suas ruas de paralelepípedos e a árvore de Natal de 15 metros de altura que ocupa o centro do mercado. Há também uma bela exposição de presépios.

9. Dresden, Alemanha

A Alemanha é um país icônico quando se trata de mercados de Natal. Não à toa, em Dresden está localizado um dos mercados mais antigos da Europa. Trata-se do Striezelmarkt, que acontece na praça Altmarkt desde o século 15, colorindo as ruas da cidade com sua magia natalina, seus espetáculos teatrais, exposições e muitas outras atrações.

10. Manchester, Reino Unido

A praça Albert Square, em Manchester , é o local perfeito para um dos melhores mercados de Natal na Europa. Diante do edifício neogótico da prefeitura de Manchester, esta bela praça recebe centenas de barracas de madeira, onde é possível comprar comida, bebidas e artesanato.

