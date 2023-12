Polícia Civil investiga roubo com explosão a carro-forte na Imigrantes

A Polícia Civil investiga quem foram os autores a um roubo com explosão a um carro-forte na Rodovia dos Imigrantes, no Km 28, em São Bernardo. Na noite desta segunda-feira, criminosos renderam funcionários de uma empresa de transporte de valores, instalaram detonadores e explodiram o veículo.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram os criminosos fugindo em outros carros. O carro-forte aparece completamente destruído, com cédulas de dinheiro espalhados pela rodovia.

Ainda não há informações sobre qual o volume de dinheiro foi levado na ação. A Polícia confirmou que não houve feridos no assalto.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo localizou dois veículos que teriam sido usados pelos suspeitos em uma estrada próxima ao Rodoanel Mário Covas.

"Dois automóveis com munições e fuzis foram localizados pela Guarda Civil Municipal de São Bernardo, na rua ngelo Demarchi. O caso será apresentado no 3° DP da cidade. Detalhes serão passados ao final do registro da ocorrência”, informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por meio de nota.